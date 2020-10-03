«Мисс Британия» похудела в два раза и дала совет

Обладательница титула «Мисс Великобритания-2020» рассказала о том, как страдала из-за лишнего веса и поделилась секретами похудения. Об этом сообщает The Sun.

В 2016-м 26-летняя Джен Аткин работала администратором в аэропорту и весила около 108 килограммов — сейчас она весит в два раза меньше. Благодаря смене образа жизни уже в 2018-м она победила в конкурсе «Мисс Йоркшир», а в 2020-м — стала «Мисс Британия».

Девушка рассказала, что в школе над ней постоянно издевались из-за полноты. Ее называли «Джен-Толстушка», из-за чего она сильно комплексовала. Сейчас Аткин признает, что ее вес действительно был избыточным, и дает советы людям с подобной проблемой.

«Вы должны называть жир таким, какой он есть — нездоровой вещью, которая отнимет у вас годы жизни и ограничит ваш образ жизни»,

— считает Джен.

Девушка подчеркнула, что поддерживает идею бодипозитива, но выступает против попыток отрицать серьезное ожирение. Так, у нее самой проблемы со здоровьем из-за лишнего веса начались еще в подростковом возрасте, и она рада тому, что в итоге взялась за себя. Аткин поделилась секретами успеха, благодаря которым сильно похудела: так, сначала Джен записалась в тренажерный зал и начала понемногу бегать и качаться вместе с подругой. Потом — стала следить за тем, что покупает в супермаркете. Если раньше Джен отдавала предпочтение печенью и чипсам, то постепенно отказывалась от подобных продуктов и тщательно следила за калорийностью блюд.