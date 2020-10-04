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Какие напитки противопоказано пить после тренировок 

Умная 1 час назад
Что нельзя пить после тренировок
Фото: Умная
Настоящая тренировка в спортзале изматывает до приятной усталости в мышцах, а заодно и обезвоживает организм. И чем усерднее мы занимаемся на тренажерах, тем больше потом хочется пить. Кто-то восполняет потерю жидкости простой водой, кто-то предпочитает тонизирующие напитки или спортивные тоники.
Один из новомодных способов утоления жажды после тренировки, который практикуют фитнес-энтузиасты, — употребление огуречного рассола. Казалось бы, как может сочетаться здоровый образ жизни и средство, популярное как «лекарство» при похмелье? Джейсон Маркланд, профессиональный боксер и боец ММА, уверяет, что рассол отлично помогает восстановить силы после тренировки и избавляет от судорог, а сам активно практикует такой способ. Объяснение этому эффекту дают врачи спортивной медицины: рассол насыщает организм солями и обеспечивает гидратацию, помогая восполнить нехватку электролитов после напряженной тренировки.
В журнале Medicine & Science in Sport & Exercise были опубликованы результаты исследований, которые подтвердили, что рассол лучше воды помогает избавиться от спазмов в мышцах при обезвоживании и даже может снизить уровень сахара в крови у здоровых взрослых людей. Рассол содержит минералы, электролиты — но это исключает наличия в нем солей. А та же соль задерживает воду и вызывает отеки. Поэтому лучше все же воздержаться от употребления такого напитка после тренировки.
Некоторые спортсмены и просто любители занятий спортом после тренировок пьют пиво. Например, после окончания забегов на марафонах международного класса на финише бегунов приветствуют радостными возгласами и бокалом пива. Знаменитый футбольный тренер, Фабио Капелло, тренируя игроков команды «Рома», запрещал своим подопечным после тренировок и игр пить соки или колу — позволялось только пиво. Однако врачи приводят серьезные аргументы против такой практики. Даже слабоалкогольный напиток нагружает печень спортсмена, которая выводит все побочные продукты метаболизма, образующиеся во время игры, тренировки или забега. Пиво вынуждает печень перерабатывать алкоголь и тем самым замедляет процесс восстановления организма.
Эвелин Парр, специалист по физической активности и питанию в Australian Catholic University, считает: вместо того чтобы разрушать лактат и превращать его в глюкозу, пополняя таким образом запасы гликогена, печень занята выработкой ферментов алкогольдегидрогеназы для очистки организма от алкоголя.
Во время тренировок мышцы неизбежно подвергаются микронадрывам. Здоровый сон и правильное питание помогают избавиться от боли и восстанавливают мышцы, пиво же тормозит этот процесс. Кроме того, оно снижает мышечную силу после нагрузок. Эвелин Парр считает, что это связано с нарушением скорости синтеза мышечных белков, что приводит к замедлению восстановления.
Еще один напиток, популярный у спортсменов, — это так называемые спортивные молочные продукты. Диана Санфилиппо, сертифицированный консультант по питанию и автор книги Practical Paleo, предостерегает от употребления этих напитков после тренировок: «Эти продукты содержат переработанные белки, подсластители и масла низкого качества».
Кока-кола, которую предпочитают пить после тренировок многие спортсмены в Европе и некоторых азиатских странах, таит не меньше опасностей. Вандана Шет, диетолог Академии питания и диетологии США, предупреждает: «С колой мы получаем концентрированное количество простых сахаров, которые организм сразу усваивает». Такая энергия не приносит пользы организму и даже может навредить: кока-кола может вызвать еще большее обезвоживание из-за большого содержания сахара. Подобный вред могут нанести любые сладкие спортивные напитки — их популярность врачи объясняют рекламными и маркетинговыми приемами производителей и продавцов.
Кофе тоже не следует пить сразу после тренировки, хотя это еще один популярный напиток у спортсменов, считающих его лучшим средством восстановления сил. Адреналин, который мы получаем в результате тренировки, подскакивает после чашки кофе и заставляет сердце работать с еще большей нагрузкой. Сомнительный способ восстановить силы и сохранить здоровье.
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