Правда ли, что кортизол ускоряет набор веса 

Узнайте больше о гормоне, определяющем ваш внешний вид.

Кортизол — один из многих гормонов, которые вырабатываются в организме и служат химическими посредниками. Хотя его обычно называют гормоном стресса из-за роли в реакции организма на стресс, он также выполняет ряд других важных функций. Некоторые люди задаются вопросом, влияет ли уровень кортизола на массу тела. В этой статье подробно рассказывается о потенциальном влиянии кортизола на набор веса, в том числе о некоторых способах снижения его уровня в организме.

Что такое кортизол и как он влияет на ваше тело?

повышение уровня сахара в крови

уменьшение воспаления

подавление иммунной системы

помощь в метаболизме питательных веществ Кортизол — важный стероидный гормон, который принадлежит к классу гормонов, называемых глюкокортикоидами. Он вырабатывается надпочечниками, расположенными прямо над почками. Помимо помощи в реакции вашего организма на стресс, его другие функции включают:

Кортизол обычно высвобождается в тесной связи с циркадным ритмом вашего тела, при этом 50–60% его высвобождается через 30–40 минут бодрствования, а затем уровень падает в течение дня. Его производство и высвобождение регулируются вашим гипофизом и гипоталамусом, расположенным в вашем мозге.

Во время повышенного стресса кортизол и адреналин высвобождаются из надпочечников. Это вызывает учащение пульса и повышение уровня энергии, готовя ваше тело к потенциально опасной ситуации. Хотя такая реакция нормальна, продолжающееся повышение уровня кортизола может привести к негативным побочным эффектам.

Влияет ли уровень кортизола на вес?

Среди множества факторов, влияющих на массу тела, важную роль играет гормональная регуляция. Хотя гормоны, такие как кортизол, обычно находятся в узком диапазоне эндокринной системы вашего организма, существуют определенные ситуации, в которых они могут стать пониженными или повышенными.

Высокий уровень может способствовать перееданию

увеличение веса

повышенное артериальное давление

усталость

изменения настроения

раздражительность

прилив крови к лицу

истончение кожи

трудности с концентрацией внимания

резистентность к инсулину Небольшое повышение уровня кортизола в ответ на стресс — это нормально и вряд ли вызовет негативные побочные эффекты. Тем не менее, в некоторых случаях уровень кортизола может оставаться постоянно повышенным. Обычно это происходит из-за стресса или такого состояния, как синдром Кушинга, из-за которого уровень кортизола в крови остается высоким. Когда уровень кортизола остается повышенным, могут возникать следующие побочные эффекты:

В условиях хронического стресса может быть трудно поддерживать здоровые привычки в еде. Одно исследование с участием 59 здоровых женщин обнаружило связь между повышенным уровнем кортизола и повышением аппетита, что потенциально может способствовать увеличению веса. Кроме того, другое исследование обнаружило связь между более высоким ответом кортизола и большим количеством жира на животе в группе из 172 мужчин и женщин, предполагая, что более высокий уровень кортизола может привести к перееданию. Тем не менее, уровни стресса и кортизола не всегда напрямую связаны, поэтому для установления прямой взаимосвязи требуется больше данных.

Низкий уровень может вызвать потерю веса

снижение аппетита и похудание

усталость

низкий уровень сахара в крови

тяга к соли

головокружение

тошнота, рвота или боль в животе

мышечная или костная боль Так же, как высокий уровень кортизола может вызвать увеличение веса, низкий уровень в некоторых случаях может вызвать потерю веса. Наиболее ярким примером является болезнь Аддисона, состояние, при котором ваше тело не вырабатывает достаточного количества кортизола. К наиболее заметным симптомам низкого уровня кортизола относятся:

Хотя высокий уровень кортизола может казаться более распространенным явлением, важно также знать о влиянии низкого уровня кортизола.

Как бороться с увеличением веса из-за уровня кортизола

Хотя в вашей жизни может быть много факторов стресса, потенциально способствующих повышению уровня кортизола, существует несколько эффективных методов управления его уровнем и предотвращения набора веса или борьбы с ним.

Оставайся активным. Один из основных способов борьбы с лишним весом — регулярные физические нагрузки. Регулярные упражнения связаны со снижением уровня стресса и позволяют вам быть более устойчивыми, когда возникают стрессовые факторы. Одно исследование с участием 3425 участников, сообщивших об эмоциональном переедании, обнаружило связь между их уровнем физической активности и ИМТ (индексом массы тела). Более того, упражнения стимулируют выработку эндорфинов — химических веществ, дающих хорошее самочувствие, которые способствуют счастью и помогают справляться со стрессом. Регулярная физическая активность также может способствовать похуданию или контролю веса из-за калорий, сожженных во время тренировки.

Практикуйте осознанное питание. Еще один мощный инструмент для борьбы с увеличением веса из-за стресса — это осознанное или интуитивное питание. Осознанное питание побуждает вас полностью осознавать свой опыт приема пищи, включая конкретные сигналы, такие как голод, сытость, вкус и текстуру. Одно крупное исследование выявило связь между практикой интуитивного питания и более низкой массой тела. Простой способ начать практиковать осознанное питание — это избавиться от отвлекающих факторов во время еды, что позволит вам полностью осознавать сигналы голода и сытости.

Посоветуйтесь с терапевтом или диетологом. Другой потенциальный способ справиться с увеличением веса, который может быть связан с высоким уровнем кортизола, — это поговорить с квалифицированным практикующим врачом, например, психологом или диетологом. Психотерапевт может помочь вам придумать некоторые стратегии снижения общего стресса, что, в свою очередь, может помочь вам управлять эмоциональным перееданием. С другой стороны, диетолог может провести обучение по вопросам питания, чтобы вооружить вас инструментами, необходимыми для принятия более здоровых решений в отношении еды. Двойной подход к улучшению ваших пищевых привычек и эмоциональному благополучию — отличный шаг в предотвращении набора веса или борьбе с ним.

Больше спать. Сон — это часто игнорируемая переменная, которая значительно влияет на уровень кортизола и потенциальную прибавку в весе. Нарушения режима сна — хронические или острые — могут способствовать нездоровому повышению уровня кортизола. Со временем это может негативно сказаться на вашем метаболизме и вызвать повышение уровня определенных гормонов, связанных с голодом и аппетитом, что потенциально может привести к увеличению веса. Таким образом, обеспечение нормального сна каждую ночь может иметь большое значение для поддержания здорового уровня кортизола. Общая рекомендация спать — 7–9 часов в сутки, хотя это зависит от возраста и других факторов.

Практикуйте медитацию. Еще один потенциальный инструмент для управления уровнем кортизола — медитация. Цель медитации — научить свой ум сосредотачиваться и перенаправлять мысли.