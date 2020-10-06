От каких продуктов появляется неприятный запах тела 

Бромгидроз — медицинский термин, означающий неприятный запах тела. На самом деле пахнет не само тело, а естественные бактерии, живущие на нашей коже. Они питаются нашим потом, и запах кожи человека — это не что иное, как запах продуктов жизнедеятельности этих бактерий.

Тело человека начинает источать запах только с началом периода полового созревания. У мужчин он, как правило, более терпкий и устойчивый из-за того, что их апокриновые железы более активны. Хотя у женщин потовых желез больше.

Сильный устойчивый запах пота может быть по нескольким причинам. Например, из-за плохого испарения с поверхности тела. Происходит это чаще всего в тех местах, к которым доступ воздуха затруднен: в подмышечных впадинах, между пальцами ног, в паху, на ступнях — особенно если человек носит тесную обувь.

Еще одной причиной является наличие волос в подмышечных впадинах. Волоски затрудняют испарение пота, скапливаясь на них, он начинает источать сильный запах.

Еще одной причиной могут стать носки из синтетических материалов. Они не пропускают воздух и, следовательно, тоже затрудняют испарение. Но есть еще один фактор, из-за которого наше тело имеет неприятный запах. Это продукты — которые мы едим.

Немногие знают, что такое триметиламинурия. Таким термином медики называют свойство кожи источать запах рыбы. Это происходит при наличии метаболического расстройства, заключающегося в том, что при поедании рыбы в организме не происходит расщепления соединения триметиламина. Именно он и «награждает» наше тело запахом рыбы. Избавиться от него, поясняют врачи, можно только после лечения специальными препаратами.

Всеми любимые томаты также могут стать причиной неприятного аромата. Это доказал британский ученый Чарль Стюарт. Он обратил внимание, что запах помидорных стеблей очень схож с запахом его собственного пота. Изучая это явление, ученый обнаружил, что каротиноиды и терпены, присутствующие в помидорах, влияют на запах пота. Чем больше съедено помидор, тем сильнее «аромат» тела.

Брокколи, цветная и любая другая капуста, которую мы едим, содержит большое количество серы. В процессе поедания растения сера расщепляется на вещества, которые способствуют не только неприятному запаху, но и метеоризму.

Чешские исследователи предположили, что неприятный запах поту придает красное мясо. Чтобы доказать это, они провели эксперимент. 17 мужчин-добровольцев в течение двух недель ежедневно ели красное мясо. Затем женщинам дали возможность оценить их привлекательность по запаху тела. То же самое повторили через месяц, в течение которого мужчины совсем не употребляли красное мясо. Как более привлекательный и более мужской был оценен запах во втором случае. А вот запах от мясоедов совсем не привлек женщин.

Любимая всеми, кто сидит на диете, спаржа, не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, в момент переваривания спаржи она выделяет метантиол — газ, который устраивает целую бурю в кишечнике. Во-вторых, спаржа делает едким запах мочи и очень неприятным запах пота. О таком свойстве этого растения знали еще в древние времена. Тогда охотники часто ели спаржу в больших количествах, чтобы перебить запах собственного тела.

Интересны свойства конфет и рафинированного сахара. Они изменяют не только уровень кислотности организма, но и температуру. Все это способствует неприятному аромату тела. Американские ученые выяснили, что сахар — любимая пища бактерий. Употребляя его в больших количествах, они бесконтрольно размножаются. А чем больше бактерий, тем сильнее запах пота.

Но сахар и конфеты — это еще и углеводы. И если совсем отказаться от них, положение только усугубится. Как известно, углеводы — это источник нашей энергии. Та же группа американских ученых установила: если отказаться от углеводов совсем, организм начинает вырабатывать кетоновые тела — их еще называют ацетоновыми из-за того, что они участвуют в производстве ацетона. Как только в организме их накапливается определенное количество, у нас изо рта появляется зловонное дыхание, соответственно начинает пахнуть и тело.

Учеными давно доказано, что наш организм — совершенный и умный механизм, часто способный защитить себя сам. Ровно это и происходит, когда мы пьем алкоголь. Наш организм воспринимает его как токсин и начинает перерабатывать спирт в уксусную кислоту, которая не относится к разряду токсичных. Уксусная кислота удаляется из организма только через поры, при этом выделяется резкий запах. Это помимо того, что одновременно наше дыхание источает устойчивый перегар.

Любители хорошей кухни часто пользуются специями. Но, хорошо разбираясь в их предназначении, далеко не все знают, что есть специи, которые придают поту резкий запах. К ним относятся, к примеру, карри и тмин. После их употребления резкий запах пота будет преследовать вас в течение нескольких дней.

Однако есть приправы, которые, наоборот, избавляют тело от лишних запахов. В первую очередь, это травы, в которых высок процент содержания хлорофилла — того самого, что делает листву зеленой. Это такие травы, как петрушка, мята, кинза. Такой же эффект будет и от употребления цитрусовых. Они помогают организму вымывать токсины, способствующие неприятному запаху, а также позволяют сбалансировать кислотно-щелочной баланс, нарушение которого приводит к образованию неприятного запаха тела.