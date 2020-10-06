Раскрыта опасность прерывистого голодания

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что прерывистое голодание, которое является популярной оздоравливающей диетой, на самом деле не полезнее, чем обычный режим питания, и при этом опасно потерей мышечной массы. Об этом сообщает издание Indiatimes.

Исследователи сравнили две группы участников, в одной из которых добровольцы соблюдали обычную диету (три приема пищи в день вместе с перекусом), а в другой употребляли пищу лишь с полудня до восьми часов вечера и не ограничивали себя в этом промежутке. Через 12 недель наблюдений за испытуемыми ученые не обнаружили значимой разницы в показателях жировой массы, уровня сахара и холестерина в крови.

Однако у тех людей, что голодали, наблюдалась потеря массы, при этом 65 процентов этого уменьшения приходилось на мышцы. Это намного больше, чем 20-30 процентное уменьшение мышечной массы, которое наблюдается при обычной диете с ограничением калорий. Такой результат показывает, что прерывистое голодание не несет пользы, если люди продолжают употреблять большое количество калорий в пределах восьмичасового промежутка.