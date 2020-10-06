Как хождение на цыпочках может спровоцировать грибок

Хождение на цыпочках во взрослом возрасте может быть следствием целого ряда причин. Если у человека наблюдается склонность к тому, чтобы передвигаться на цыпочках, то это может быть признаком укорочения ахиллова сухожилия или икроножных мышц. Но есть люди, которые ходят на цыпочках в незнакомых местах в тех случаях, когда им приходится разуваться. Некоторые считают, что так смогут обезопасить себя от заражения грибком стопы или ногтей, так как задействуют меньшую площадь стопы при передвижении. В чем же ошибка? Рассказывает "Рамблер".

На самом деле, при регулярном использовании такого "метода" проблемы со здоровьем не заставят себя ждать. Как ни странно, это может быть именно грибок, которого могло бы и не случиться, наступай человек на полную стопу. Именно пальцы, зона между ними, ногти и зона под ногтями являются благотворной средой для распространения грибка.