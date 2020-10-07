Какие продукты вызывают бессонницу 

Бессонница беспокоит многих людей, причем самого разного возраста. Наиболее частой ее причиной являются сбои биоритмов, стрессы, депрессии. Но также врачи называют и некоторые продукты питания, которые люди необдуманно порой, употребляют вечером. Оказывается, еда тоже может негативно влиять на желание уснуть.

Кофеин

Одним из самых активно используемых пищевых ингредиентов, плохо влияющих на сон, все врачи называют кофеин. Он содержится не только в кофе, который мало кто пьет на ночь, но и в черном и зеленом чае. Традиции вечернего чаепития сильны во многих странах мира и очень многие люди считают, что употребление этого напитка в 17-18 часов вряд ли как-то способно сказаться на качестве сна.

Однако Мэгги Мун, диетолог и врач-нутрициолог из Калифорнийского университета, в своей книге «Разумная диета» сообщает, что на утилизацию кофеина в человеческом организме, в зависимости от темпов генетического метаболизма, уходит от 6 до 10 часов. К тому же очень многие люди, зная, что темный шоколад — одна из немногих сладостей, обладающая полезными свойствами, также часто едят его ночь, причем вместе с чаем. Между тем шоколад богат полифенолами, которые являются и источниками кофеина.

Доктор Мун утверждает, что на одну-две дольки этого продукта приходится около четверти кофеина, который теоретически содержится в одной чашке кофе, или около половины кофеина — в стакане зеленого или черного чая. Такая доза способна затруднить засыпание даже абсолютно здоровому человеку, обычно не страдающему бессонницей.

Острое, жирное и сладкое

Всем людям известно, что жирное мясо и острые блюда плохо влияют на качество сна. Из-за реакции желудка на пряности и активной выработки ферментов печени для эмульгации жиров человек может ворочаться в постели в течение 4–6 часов после подобного ужина. Однако голод, устроенный организму перед сном, тоже способен кого угодно лишить ночного отдыха. Именно поэтому люди вечером часто перекусывают, например, сыром или бананом.

Врач-диетолог из Сан-Диего, Элизабет Шоу, специализирующаяся на помощи пациентам в изменении их образа жизни и контроля веса, в своих рекомендательных статьях рассказывает, что существуют очень вкусные, но самые настоящие скрытые нарушители качественного сна и здорового питания.

Сыры с высоким содержанием насыщенных жиров, такие как швейцарский, чеддер, голубой и пармезан — очень сложные для переваривания. Один тонкий ломтик подобного продукта способен отодвинуть время засыпания на 5 часов, вдобавок заставляя человека периодически пить воду из-за имеющихся в нем солей и специй. А в половинке спелого банана может быть около 30 граммов фруктозы, которая в организме быстро трансформируется в глюкозу.

Скачки уровня сахара в крови приводят к резкому ее падению и, как правило, это провоцирует ощущение сильного голода. Доктор Шоу предупреждает, что уже через пару часов после употребления фрукта люди просыпаются в стремлении найти для себя еще один перекус и так может продолжаться всю ночь. Сыры и сладкие фрукты лучше употреблять в первой половине дня, чтобы в дальнейшем не мучиться от бессонницы.

Алкоголь и действие кофе наоборот

Отечественные специалисты по питанию главным врагом качественного сна называют алкоголь. Он определенным образом влияет на центральную нервную систему человека. Сначала спиртовые дозы успокаивают ее, что и вызывает сонливость. Но по мере разрушения алкалоидов в организме человек может периодически просыпаться из-за вырабатываемого адреналина и мучиться от пограничного состояния сна и бодрствования, а также от сухости во рту.

Врачи из петербургского Центра нутрициологии и адаптивного питания, вопреки мнению американских коллег, заявляют, что похожим образом ведет себя и кофе, только наоборот. В первые полчаса употребления этого напитка нервные клетки коры головного мозга возбуждаются и это придает человеку бодрость. Специалисты по питанию заявляют, что у людей, ежедневно употребляющих по 2-3 чашки кофе, наступает привыкание к действию кофеина. Но в ответ на его стандартную реакцию организм все равно вырабатывает аденозин, который призван нормализовать адреналин. Однако в случае привыкания к кофеину провоцируемый им гормон возбуждения и активности выбрасывается в меньшей степени, а вот аденозин — нет. Как только действие кофеина и вместе с ним адреналина заканчивается, накопленный аденозин моментально вызывает успокоение и сонливость.

Российские специалисты по питанию утверждают, что так действует растворимый кофе и именно поэтому водители-дальнобойщики, которые берут с собой в ночной рейс термосы с таким напитком, рискуют уснуть за рулем. У человека, часто находящегося в стрессовой ситуации и выпивающего каждый день 1-2 чашки растворимого кофе, этот напиток через 1-1,5 часа зачастую провоцирует обратную реакцию. Он легко и незаметно для потребителя погружает его в сон, и это именно тогда, когда человеку просто необходимо получить заряд энергии и бодрости.