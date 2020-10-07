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5 идеальных продуктов для остроты зрения 

Passion.ru 3 часа назад
5 идеальных продуктов для остроты зрения
Фото: Passion.ru
Эксперты рассказали, как сохранить глаза здоровыми не только при помощи гимнастики, регулярного посещения офтальмолога и правильного режима дня.
Как передает онлайн-издание «Ридус», замедлить возрастные изменения зрения можно замедлить и при помощи правильного питания.
Важно включить в рацион продукты, богатые витамином Е, бета-каротином и Омега-3 жирными кислотами. К ним, в частности, относятся орехи.
Всего 30 граммов любых из них станут не только отличным перекусом, но и защитят от дегенеративных проблем глаз, которые имеют свойство проявляться с возрастом.
Отличным источником бета-каротина и лютеина, так необходимых для остроты зрения, станет и зелень.
Специалисты рекомендуют включить ее в рацион всем, кто хочет разнообразить свой рацион и позаботиться не только о глазах, но и о здоровье желудочно-кишечного тракта.
Третьим продуктом эксперты называют рыбу. Она богата ценными Омега-3 жирными кислотами и витамином Е. Причем речь идет не только лососе, но и о скумбрии, сельди и форели.
Хорошая новость есть и для тех, кто жить не может без мяса. По мнению экспертов, говядина также необходима для хорошего зрения. Дело в том, что она богата цинком, который защищает глаза от вредного воздействия ультрафиолета и помогает избежать дегенеративных заболеваний сетчатки.
И последний, но не менее важный продукт в этом списке — батат. Сладкий картофель почему-то не очень распространен в нашей стране, а зря. Он не только вкусный, но и богатый витамином Е, который не только необходим для глаз, как у орла, но и для сохранения молодости и красоты кожи, волос и ногтей.
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