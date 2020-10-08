Психолог назвала причины переедания 

Зачастую причина переедания кроется в детстве. Важно понимать, какие именно проблемы заедает человек, отметила клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина. Подробнее об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: например, ребенок плачет, ему дают конфетку и она успокаивается. Еда может ослаблять боль, чувство утраты и разочарование.

«Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Опять же, это награда, поощрение себя», — подчеркнула психолог.

Постоянные диеты — другая крайность. Человек недоволен собой, все время пытается улучшить внешний вид, постоянно стремится похудеть. С этой психологической проблемой, как и в случае с переедание, нужно идти к врачу.

Специалист отметила, что еда нужна для того, чтобы жить. Есть при этом желательно вкусно, красиво и полезно. Важно стремиться к тому, что пища была не единственным источником удовольствия.