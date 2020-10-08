Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Психолог назвала причины переедания 

Medical Note и ещё 4 1 час назад
Психолог назвала причины переедания
Фото: Medical Note
Зачастую причина переедания кроется в детстве. Важно понимать, какие именно проблемы заедает человек, отметила клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина. Подробнее об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, еда часто связана с разрядкой психоэмоционального напряжения. Это идет из детства: например, ребенок плачет, ему дают конфетку и она успокаивается. Еда может ослаблять боль, чувство утраты и разочарование.

«Еда — это компенсация неудовлетворенных потребностей; когда мы не понимаем, чего хотим, самое простое — пойти поесть. Опять же, это награда, поощрение себя», — подчеркнула психолог.

Постоянные диеты — другая крайность. Человек недоволен собой, все время пытается улучшить внешний вид, постоянно стремится похудеть. С этой психологической проблемой, как и в случае с переедание, нужно идти к врачу.
Специалист отметила, что еда нужна для того, чтобы жить. Есть при этом желательно вкусно, красиво и полезно. Важно стремиться к тому, что пища была не единственным источником удовольствия.

«Когда положительных эмоций будет достаточно, человек не будет переедать, у него не будет потребности где-то добирать эту энергию», — пояснила Варвара Зародина.

Видео дня. 9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
Medical Note: последние новости
Пользу интервального голодания опровергли Пользу интервального голодания опровергли Как подготовить организм к вирусной атаке? Советы врача Как подготовить организм к вирусной атаке? Советы врача Сомнолог назвала самые правильные позы для сна Сомнолог назвала самые правильные позы для сна
Женский форум
Здоровье , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Две комы и инфаркт — я понял, пора тормознуть»
«Две комы и инфаркт — я понял, пора тормознуть»
Продукты-имитации, оказавшиеся полезнее натуральных
Продукты-имитации, оказавшиеся полезнее натуральных
Медведева шокировала своим лицом после болезни
Медведева шокировала своим лицом после болезни
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Как на самом деле делают хрустящие багеты
02:21
Как на самом деле делают хрустящие багеты
Еда
Мельникова наконец показала младшего сына
02:25
Мельникова наконец показала младшего сына
Звёзды Дети
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
06:11
Выбраны продукты, отвечающие за здоровье зубов
Еда
Жванецкий заявил, что покидает сцену
02:35
Жванецкий заявил, что покидает сцену
Звёзды
Чем заесть стресс, чтобы не потолстеть
06:08
Чем заесть стресс, чтобы не потолстеть
Еда Здоровье
Какая диета помогает спланировать пол ребенка
04:04
Какая диета помогает спланировать пол ребенка
Здоровье Дети
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
03:22
9 вещей, которые не делают уверенные в себе дамы 45+
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение