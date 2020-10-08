Почему алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин 

Женский алкоголизм куда страшнее мужского, — каждый из нас хоть раз слышал это утверждение. Но подтверждается ли оно на практике?

Не так давно ученые из Иллинойского университета провели исследование и выяснили, что спиртное действительно в разы пагубнее влияет на женщин, чем на мужчин. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Еще четыре года назад группа американских и австралийских исследователей пришла к выводу, что за последнее столетие женский алкоголизм стал таким же обыденным, как и мужской. С одной лишь поправкой: привыкание у женщин развивается быстрее и вдобавок к этому наносит больший урон важнейшим органам: печени, сердцу и мозгу. Как заключили ученые из Университета Кентукки, все дело в эстрогене: когда гормон повышен, женщины и пьют больше, и привыкают к спиртному быстрее.

Иллинойские ученые, в свою очередь, погрузились в проблему глубже и провели эксперимент на мышах. Эксперты начали спаивать самок мышей и параллельно снимали показатели активности нейронов в участке мозга под названием вентральная область покрышки.

В ходе исследования выяснилось, что, если рецепторы к эстрогену, расположенные на поверхности этих нейронов, активны, то и на этанол они будут бурно реагировать. А вот если их и подавить, то тяга мыши к спиртному снизится на 30%.

Иными словами, чем активнее женские половые гормоны влияют на мозг, тем больше его страсть к выпивке. Но как только самок лишали алкоголя, у них случалась депрессия.

Примерно то же самое происходит и с организмом женщины, а потому ученые советуют девушкам тщательнее следить за своим здоровьем и не налегать на спиртное.