Чем кипяток полезнее холодной воды

Россияне, которым удалось поработать какое-то время в Китае, делятся своими впечатлениями от традиционного образа жизни этого народа и его привычках. Одна из них – употребление кипятка. Его носят в термосах и пьют вместо простой воды. Так, пользователь hitchhikers рассказывает, что сами китайцы объясняют употребление кипятка желанием избавить организм от всевозможных вредных веществ и очистить его. «Теперь обычный кипяток мы называем «чай по-китайски»», – рассказывает hitchhikers.

Действительно ли кипяток настолько полезен? Оказывается, что не только китайцы являются любителями столь горячего напитка. Автор книги «Экстремальная кулинария» Владимир Цыпляев утверждает, что крутой кипяток – это традиционное русское питье. Его пили семьями, сразу после закипания. Но разливали исключительно по блюдцам. Как поясняет автор, вода, нагретая до 100 градусов, не обожжет, если пить ее, втягивая из плоской посуды. Мы напрасно смеемся над старыми фильмами, где герои громко втягивают в себя чай из блюдца, а при выдохе издают различные стоны и звуки, говорящие о получаемом удовольствии: «мммм», «а..а ах», «у-у-уфф»

Обжечься можно только, если пить чай глотками из чайной чашки. Цыпляев обращает внимание на картины русских художников начала ХХ века и более ранние: чаепитие всегда изображалось только с блюдцами в руках. «Если персонаж картины держит в руках чайную чашку, значит, это работа художника последних двух третей прошлого века», – утверждает автор книги.

Кулинария, может, и экстремальная, а результаты очень даже эффективные. В. Цыпляев подробно описывает, как пили чай новгородские купцы. Весь процесс сравним с походом в сауну. Пили обычно по 10-12 стаканов (из расчета один стакан на 10 килограмм веса), с которых чай наливается в блюдца. После пятого или седьмого стакана пот выходил с таким «ароматом», что пахло, как в конюшне. Возле каждого любителя чая лежало полотенце, которым он непрерывно утирался. К десятому стакану пот становился холодным, чистым и без какого-либо запаха. Это означает, что произошло полное очищение организма, рассказывает автор книги.

О пользе кипятка говорит и руководитель проекта «Стройнеем на глазах» Елена Артамонова . Со ссылкой на исследования гастроэнтерологов она утверждает, что кипяток необходимо употреблять утром натощак и вечером, перед сном. По словам Елены Артамоновой, утром горячая вода запускает все функции желудочно-кишечного тракта, помогает избавиться от шлаков и токсинов. А ночью она «занимается» вымыванием из организма всего лишнего. Чтобы усилить эффект, в кипяток рекомендуется добавлять лимон или мед.

Как поясняет Елена Артамонова, после попадания в организм натощак, горячая вода разжижает каловые массы, стимулирует кишечник, избавляя его от жировых отложений. Таким образом, вместе с очищением начинается избавление от лишнего веса.

Кипяток – это еще и прекрасный целитель. В Китае им лечатся при простудных заболеваниях. Даже в популярных в этой стране справочниках разъясняется, что вода с температурой свежезаваренного чая (а это 80-95 градусов по шкале Цельсия) очищает ротовую полость, согревает горло, устраняет дискомфорт, вызванный простудой, способствуют удалению из организма всех вредоносных бактерий, вирусов, микробов.