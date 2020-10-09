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Почему я круглый год налегаю на клюкву 

Мира Маркина 5 часов назад
Почему я круглый год налегаю на клюкву
Фото: depositphotos.com
В рубрике «Личный опыт» редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
С самого детства я терпеть не могла клюкву, но бабушка и дедушка, с которыми я жила большую часть времени, устанавливали свои правила. Как это часто бывает, спустя время я начала клюкву обожать. Но ела ее исключительно из-за вкусовых свойств, а следовало бы из-за того, что это просто-напросто уникальный продукт. Сейчас объясню, почему я круглый год налегаю на клюкву.
Во-первых, доказано, что она улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, о которой после 40 лет начинаешь все чаще задумываться. В частности, клюква повышает уровень "хорошего" холестерина, снижает риск воспаления кровеносных сосудов, а также делает их более эластичными, за счет чего нормализуется давление.
Во-вторых, клюква — незаменимый источник витаминов. Тех самых, которые нам так необходимы в осенне-зимний период. К примеру, в 100 г свежей клюквы содержится 24% витамина С от рекомендуемой суточной нормы. Вдобавок к этому, клюква богата витаминами Е и К, а еще в ней содержится марганец. Единственное, — следует помнить, что наиболее полезна свежая клюква, в процессе сушки она, увы, теряет массу свойств.
И наконец, как мне рассказал лечащий врач, клюква защищает от инфекций мочевыводящих путей. Кто бы мог подумать! Но опять же заметный эффект будет только от употребления свежей клюквы. Так что не поленитесь и поищите ее в своем городе.
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