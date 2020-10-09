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Как определить, что не так с вашим здоровьем по форме живота 

Passion.ru 10 часов назад
Как понять, что не так со здоровьем по форме живота
Фото: Passion.ru
Вздутие живота — это неприятный симптом, и его всегда следует обсудить со своим лечащим врачом, если он появился у вас недавно и доставляет дискомфорт. Но многие диетологи утверждают, что дело не всегда в неправильном питании. Иногда достаточно взглянуть на его форму, чтобы понять, что с вами не так.
Как сообщает британское онлайн-издание Metro, диетолог Рианнон Ламберт заявил, что нам следует с осторожностью полагаться на советы из Интернета, по которым можно с первого взгляда определить, есть ли у человека проблема. Однако вздутие действительно часто бывает чем-то большим, чем случайное неудобство после злоупотребления сытной пищей.

«Когда дело доходит до нашей диеты, вы можете придерживаться самой здоровой в мире, но, если чистая еда не усваивается эффективно, все ваши усилия бесполезны», — говорит он.

По его мнению, существует 4 различных типа жира на животе. Так, зачастую увеличение веса и вздутие происходят из-за злоупотребления крепкими спиртными напитками. Считается, что для таких людей свойственна форма живота, который выступает сразу из-под диафрагмы. Его часто называют алкогольным.
Вторая форма — гормональная. Он появляется из-за внезапного скопления жира в нижней части живота, особенно в области таза. Он характерен для заболеваний репродуктивной системы, синдрома поликистозных яичников. В таком случае увеличение веса происходит безо всякой причины, потому, если вы увидели у себя нечто подобное, сдайте анализы на гормоны. Кроме того, врачи выделяют стрессовый живот.
Верхняя его часть — чуть ниже ребер — расширяется и выпячивается, когда вы сидите. Еще одним признаком служит дискомфорт после утомительного дня. Причиной появления такой формы живота становится стресс, который ведет к повышению уровня кортизола, способствующего накоплению жира в брюшной полости. Стресс же может привести к снижению окисления жира, благодаря которому происходит процесс его сжигания в качестве энергии. И последняя форма — живот мамочки, который появляется у недавно родивших женщин. Он выглядит так, будто бы опал и свисает ниже талии.
Однако Рианнон говорит, что не всегда можно категорично определить проблему только по форме живота, так как все очень индивидуально.
«Наше пищеварение — это далеко не самый простой процесс, он включает в себя серию гормональных сигналов, воздействующих на кишечник и нервную систему, — объясняет она. — Большинство данных свидетельствуют о том, что нашему мозгу требуется 20 минут, чтобы распознать чувство сытости, что объясняет, почему, когда мы едим слишком быстро, то съедаем слишком много. Потому для начала стоит разобраться со своим питанием и режимом дня, а уже потом разглядывать свою форму живота».
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