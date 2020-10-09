Какого размера должна быть супружеская постель 

Традиция делить с супругом общую кровать во время сна не была непрерывной в истории человечества и никогда не распространялась на все культуры и социальные слои. В аристократических домах прошлых веков у супругов традиционно были раздельные покои, а в бедных домах одна комната могла вмещать целую семью, включая не только супругов, но также детей и бабушек с дедушками.

В современном обществе традиция иметь общую супружескую спальню с двуспальной кроватью окончательно закрепилась уже в послевоенные годы и во многом обусловливалась достаточно скромными размерами городских квартир. И хотя традиция мужу и жене спать вместе на сегодняшний день представляется большинству аксиомой здоровых семейных отношений, ученые до сих пор спорят о преимуществах и недостатках совместного супружеского сна.

Аргументы «против»

Ярым противником устоявшейся традиции делить супружеское ложе выступил известный британский сомнолог, Нил Стэнли, доктор университетской клиники Нориджа. В 2009 году ученый выступил с сенсационным заявлением о том, что, согласно его исследованию, супруги, делящие одну постель на двоих, просыпаются по ночам вдвое чаще тех, кто спит раздельно, и такие нарушения сна приводят к расстройству нервной и умственной деятельности, ухудшению отношений пары и даже к заболеваниям сердца.

Свою настоятельную рекомендацию супругам обзавестись раздельными кроватями Нил Стэнли аргументировал тем, что в одной постели спать попросту тесно: даже в двуспальной кровати у человека на 20 сантиметров меньше места, чем в детской кровати ребенка, отметил ученый.

Исследователи, разделяющие точку зрения британского сомнолога, отмечают также, что от совместного сна в большей степени страдают мужчины, поскольку природой в них заложен инстинкт защиты территории и присутствие рядом другого, пусть и любимого человека, негативно сказывается на качестве их сна, что, в свою очередь, снижает продуктивность работы мужского головного мозга.

Аргументы «за»

В то же время американский ученый, профессор кафедры социологии семьи Миннесотского университета, Пол Розенблатт, провел собственное исследование, в ходе которого убедился, что супруги разных возрастов преимущественно предпочитают спать вместе, несмотря на то, что физиологические показатели раздельного сна действительно более выигрышны.

Как выяснилось, для многих это единственный способ побыть наедине с партнером, отрешившись от всех повседневных забот и рабоче-семейных обязанностей, некоторые во время совместного сна чувствуют себя в большей безопасности, а для кого-то общая кровать является залогом гармоничных интимных отношений.

Разумный компромисс

Если супруги все же предпочитают спать в одной постели, главным условием должно стать обеспечение комфортного сна для обоих. Именно поэтому к выбору супружеской кровати необходимо подойти со всей серьезностью, исходя из комплекции супружеской пары, их привычек во время сна и размеров спальни. Согласно принятым стандартам, двуспальная кровать, как минимум, должна быть равна двум односпальным, что в среднем составляет 160—180 см в ширину.

По мнению специалистов, такое пространство является достаточным для полноценного сна супругов, предпочитающих спать вместе. Чтобы убедиться в правильности выбранной кровати, на нее следует лечь вдвоем, так чтобы при положении на спине со скрещенными на животе руками расстояние от края кровати до локтя и между локтями партнеров составляло не менее 10–15 см.

Такое же расстояние между мужчиной и женщиной должно сохраняться и в позе эмбриона спиной друг к другу, при этом колени обоих супругов не должны выходить за края кровати.

Чрезмерно широкую кровать покупать тоже стоит далеко не всегда, поскольку необходимым для обоюдного комфорта условием является свободный проход с обеих сторон кровати, который должен быть не меньше 70 сантиметров.

Кроме того, не все будут чувствовать себя на двухметровой кровати уютно. Важна также правильная длина кровати, которая рассчитывается по росту более высокого из супругов плюс еще 20 сантиметров до нижнего края матраса.