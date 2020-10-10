Что будет, если употреблять только кипяченую воду

Вода участвует во всех процессах жизнедеятельности и поэтому для поддержания нормальной работы организма ее запасы необходимо пополнять постоянно. Чаще всего современный человек употребляет кипяченую воду в виде горячих напитков и первого блюда. Но многие люди считают, что в течение дня лучше периодически пить сырую, чистую водопроводную или ключевую воду. А что будет, если все-таки использовать только кипяченую?

В чем польза сырой воды

В России кипяченную воду часто называют «тяжелой» или даже «мертвой» водой. В качестве оправдания приводят примеры с рыбками или комнатными растениями. Если поливать цветы исключительно кипяченой водой или залить ее в аквариум даже к неприхотливым пресноводным рыбам, то уже через несколько часов можно ожидать их гибели. Ученые из Калифорнийского университета подтверждают, что употребление кипяченой воды не несет людям никакой пользы.

Например, крупные молекулы кислорода, находящиеся в воде, обладают способностью «цеплять» к себе другие минеральные вещества и витамины и обеспечивать их быструю доставку в кровь и клетки организма.

Именно поэтому все лекарства и биологически активные добавки врачи рекомендуют запивать только чистой сырой водой, а не соками или, например, чаем. Но американские исследователи уверяют, что в воде, температура которой хоть раз достигла ста градусов, никакого кислорода нет и именно поэтому ее молекулы не выполняют своих важных функций.

А вот что касается того, что кипячение убивает вредные примеси, находящие в воде, ученые тоже сильно сомневаются.

Время, когда вода достигает и продолжает оставаться при температуре около ста градусов, в обычном бытовом чайнике длится двадцать секунд — от силы полторы минуты, и тяжелые металлы, пестициды, гербициды, нитраты, фенолы и другие остатки нефтепродуктов за этот период никуда из нее не уходят и не испаряются. Но если кипяченая вода не несет здоровью никакой пользы, то почему ее просто не заменить на сырую?

Зачем нужно кипятить воду

Основной целью кипячения воды является уничтожение вредных и болезнетворных микроорганизмов, которые погибают при температуре, близкой к ста градусам. Водопроводная вода, которая течет из крана в каждой российской квартире, на очистных сооружениях обеззараживается хлором, и он действительно способен убить все болезнетворные бактерии. Однако вода в дом поступает по трубам, срок эксплуатации которых превышает даже не десять лет, а намного больше.

По пути от очистного сооружения до домашней раковины со стенок никогда не мытых старых труб к воде присоединяются миллионы разных микроорганизмов.

И на выходе из крана течет кишащая бактериями и насыщенная хлором жидкость.

Директор Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, советский и российский ученый, академик Юрий Рахманин утверждает, что кипячение по-прежнему остается одним из самых эффективных методов обеззараживания воды. Только после достижения ста градусов повышается ее инфекционная безопасность, а многие ядовитые вещества, например, тот же хлор, моментально улетучиваются. К тому же температурное воздействие смягчает жесткую воду и поэтому у чая и кофе остается приятный вкус.

Вода с микропластиком

Выходит, с точки зрения безопасности лучше всего употреблять кипяченую воду и если только она будет восполнять водный баланс в организме человека, то ничего страшного не случится. Однако в 2017 году группа британских и австралийских ученых под эгидой исследовательской программы, осуществляемой в Гарвардском университете , сделала сенсационное открытие. Оказывается, вся питьевая вода, которая имеется на Европейском континенте и в Северной Америке, содержит кусочки микропластика.

Некоторые из них не больше миллиметра и, в зависимости от региона, их встречается не так много, но при кипячении в обычных бытовых чайниках количество микропластика в ней увеличивается в разы. И даже если термическая обработка воды осуществляется в другой, например, в металлической посуде, токсины от него все равно остаются.

Скорее всего, они вызывают сбои в работе гормональных желез, негативно влияют на зрительные нервы и на состояние кожи. Точная степень вреда, которую наносит употребление воды с подобной примесью, сегодня только изучается исследователями.

Но на лабораторном уровне микропластик уже обнаружен в отфильтрованных пробах большинства водоканалов российских городов.

Если постоянно использовать кипяченую воду, то потребитель обезопасит себя только от болезнетворных бактерий. Микропластик, а значит, сложные феноло-альдегидные смолы, как в сырой водопроводной, так и в кипяченой воде, все равно остаются, и со временем будут накапливаться в организме человека.

Вполне вероятно, что их не окажется в водах, взятых из глубоких, подземных артезианских источников, но мало у кого из россиян есть возможность их использовать, и к тому же постоянно. Пока человечество обречено пить только кипяченую воду с подобными примесями и продолжать жить дальше.