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Названы ускоряющие старение продукты

Lenta.ruиещё 17
5 часов назад
Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что потребление сахара может стать причиной повреждения липидов и белков в организме. Это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.
Также авторы указали на то, что в фастфуде, жареной и жирной пище, маргарине и консервах содержатся трансжиры, увеличивающие риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, она наносят вред кровеносным сосудам и замедляют кровоток в коже.
Кофе, продукты из переработанного мяса и соль вызывают обезвоживание организма, при котором происходит старение кожи. Также отмечается, что пряная пища расширяет сосуды, а это, в свою очередь, приводит к возрастным изменениям кожи.
Здоровье,
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