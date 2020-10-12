Названы ускоряющие старение продукты

Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что потребление сахара может стать причиной повреждения липидов и белков в организме. Это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи.

Также авторы указали на то, что в фастфуде, жареной и жирной пище, маргарине и консервах содержатся трансжиры, увеличивающие риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, она наносят вред кровеносным сосудам и замедляют кровоток в коже.