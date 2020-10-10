У каких женщин сильно развиты большие пальцы

Ученые многих стран уже давно занялись измерением пальцев людей для изучения скрытых процессов в их организмах. То, что каждый палец может характеризовать какие-то индивидуальные аспекты личности, психологи знали давно. Но теперь все это имеет научное обоснование.

Обладают «мужскими» качествами

Обычно большой палец руки гармонично соответствует ладони. Если его вершина, прижимаясь к боку ладони, чуть меньше или доходит до середины сустава указательного пальца, то это считается нормой. Но бывает так, что большой палец оказывается длиннее этого сустава и еще очень широкий. Такие люди отличаются удивительными характеристиками, особенно женщины.

Одним из первых ученых, который занялся измерениями пальцев рук, был профессор психологии Джон Мэннинг из Университета Центрального Ланкашира, Великобритания. Он утверждает, что пропорции пальцев у всех людей закладываются еще в утробе, в конце первого триместра беременности матери. И длина пальцев будущего ребенка напрямую зависит от ее гормонального уровня. Количество тестостерона и эстрогена в крови женщины влияют не только на пальцы ее будущего малыша, в этот момент они закладывают в его генах определенные физические и психологические характеристики.

Длинный и широкий большой палец руки развивается у ребенка под влиянием увеличенного количества тестостерона в организме его матери. Этот мужской половой гормон биохимически влияет на становление характеристик, присущих лицам сильного пола.

Но если рождается девочка, то она тоже получает некоторые «мужские» черты.

Обладательница развитого большого пальца часто демонстрирует сильные волевые качества.

Если палец при этом широкий, то эта женщина, скорее всего имеет высокие интеллектуальные способности и склонна к точным наукам.

Английские психологи провели несколько исследований и выявили, что очень длинный и при этом узкий большой палец у женщин — весьма редкое явление, но все такие дамы оказались одаренными в музыке и способными к ее сочинительству. Однако влияние тестостерона на развитие плода несет не только позитивные, но и отрицательные черты.

У таких женщин конституция тела тоже порой формируется близко к мужскому типу. Часто обладательницы развитых больших пальцев имеют широкие плечи или плотное телосложение с крупными и сильными руками.

Имеют отклонения в поведении

Влияние гормонов матери на развитие ее будущего ребенка давно исследовано учеными. При правильном химическом балансе в женском организме у ее малыша обычно формируются нормальные пропорции тела, пальцев и закладываются гармоничные психологические характеристики. Но если баланс нарушен, то в будущем вероятны отклонения от общепринятой нормы и в размере пальцев и даже в поведении.

Психологи из Альбертского университета, город Эдмонтон, Канада, утверждают, что женщины с сильно развитыми большими пальцами часто имеют некоторые негативные личностные характеристики. Это связано со скачками гормонального уровня, который наблюдался у матери этого человека во время беременности. Если то один, то другой гормон периодически оказывается выше нормы, то это непременно влияет на развитие больших пальцев рук и коррелирует с дальнейшим поведением человека.

Например, если вместе с самим пальцем сильно развит его ногтевой сустав, и заметно, что он значительно больше его же среднего, то волевые качества у такой женщины порой доходят до слепого неуправляемого упрямства. Канадские психологи заявляют, что подобные дамы — их частые пациенты и все потому, что осознают свою проблему.

Под воздействием семейных обстоятельств именно они становятся «домашними тиранами».

И справиться со своими эмоциями им очень трудно. Другая ситуация наблюдается у женщин, имеющих развитые большие пальцы с явными утолщениями возле ладони. Такие дамы, как правило, обладают хорошими умственными способностями, но и также чрезмерной горделивостью, высокомерием и при этом патологической скрытностью.

Справиться со своими недостатками они не в состоянии, потому что не принимают их и не считают таковыми. Но, тем не менее, как заявляют канадские ученые, такие женщины все же обращаются к психологам, но потому, что «мир не способен по достоинству оценить их», и они ищут возможность, переломить сложившуюся ситуацию.