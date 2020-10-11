5 вечерних ритуалов для крепкого сна 

Недостаток сна негативно влияет на наше здоровье, интеллект и даже ожидаемую продолжительность жизни. Эти простые ритуалы помогут быстро заснуть и крепко проспать всю ночь. Недосыпание — это верный путь к полноте, появлению хронических болезней и даже развитию возрастной деменции. Недостаток сна грозит выпадением волос, ухудшением состояния кожи, раздражительностью и усталостью. Поэтому важно уметь не просто засыпать быстро, а приучить себя высыпаться. Как добиться такого результата с помощью простых ритуалов, рассказывает Елена Шумихина, генеральный директор компании товаров для сна и матрасов Blue Sleep.

Ритуал 1: Босые ноги и ароматерапия

Примерно за час до отхода ко сну сна просто снимите домашнюю обувь и прогуляйтесь по квартире. Это самый простой вариант наладить кровообращение в ногах, которое может быть нарушено после дня, проведенного в узкой или неудобной обуви.

Затем разогрейте ароматическую лампу или поставьте букетик любимых цветов у изголовья кровати — привычные ароматы помогут расслабиться и заснуть.

Ритуал 2: Постельное белье

Поменяйте постельное белье или просто подготовьте кровать. Это психологический прием, который подсознательно настраивает на хороший сон. Очень важно, чтобы постельные принадлежности были удобными именно для вас. Обратите внимание на матрас: он должен четко повторять форму тела, не быть слишком жестким или мягким.

Ритуал 3: Теплый душ или умывание

За полчаса до сна примите теплый или горячий душ. Вода расслабляет мышцы, согревает тело и успокаивает нервную систему. Если нет сил или возможности принять душ, то обязательно умойтесь. Умывание — это легкий массаж лица, снимающий напряжение с мимических мышц.

Ритуал 4: Три зоны расслабления

И вот вы уже лежите в теплой кровати, накрывшись легким одеялом и думаете, как бы поскорее уснуть. Чтобы это произошло поскорее, просто расслабьте три части тела. Ложитесь на спину, расслабьте руки, чтобы они бессильно лежали по бокам, потом расслабьте мышцы челюсти. чтобы она немного «отвисла». После этого полностью расслабьте ступни и закройте глаза.

Ритуал 5: Закатываем глаза и прощаемся с негативом

Во сне глаза человека слегка закатаны вверх. Поэтому с закрытыми веками «посмотрите» вверх и приступайте к последнему лайфаку перед тем, как уснете. Представьте, что сидите на берегу быстрой и тихой речки и смотрите на утекающую воду. Представьте вокруг себя траву, деревья, пение птиц и шелест листвы. После этого начните перечислять для себя события прошедшего дня, и каждое событие, которое вы считаете негативным, мысленно берите в руки и бросайте в реку и постарайтесь представить, как негативные события постепенно уплывают по воде далеко-далеко от вас.