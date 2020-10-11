Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть 

РИА Новости и ещё 6 4 часа назад
Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть
Фото: РИА Новости
Пользователь китайского портала "Sohu" перечислил три продукта, которые помогают сбросить вес, не прибегая к жестким ограничениям.
По его словам, в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон — поэтому, съев огурец, можно почувствовать насыщение. Кроме того, они ускоряют сжигание жиров, а его калорийность низкая.
Также в следует есть брокколи, пищевая ценность которого очень высокая. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.
Еще одни продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Ее употребление способно обеспечить чувство сытости, тем самым снизить потребление других калорий. Овсянку можно дополнить обезжиренным йогуртом. Кроме того, каша помогает очищать кишечник, и человек худеет естественным путем.
Видео дня. На какой подушке лучше всего спится
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах Переболевшие COVID-19 рассказали о странных симптомах
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец изобрел новый способ варки яиц
Китаец изобрел новый способ варки яиц
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Семенович напугала поклонников фигурой
Семенович напугала поклонников фигурой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
03:24
Что сгубило Владимира «Динамита» Турчинского
Звёзды Здоровье
Какими были звезды до популярности
08:25
Какими были звезды до популярности
Звёзды
Что делать, если джинсы линяют
03:06
Что делать, если джинсы линяют
Дом и сад
Женитьбе Шуфутинского помешали
00:20
Женитьбе Шуфутинского помешали
Звёзды
У «спившейся» Овсиенко новое горе
03:14
У «спившейся» Овсиенко новое горе
Звёзды
Рудковскую обвинили в наживе на детях
02:53
Рудковскую обвинили в наживе на детях
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение