Названы три продукта, которые помогут быстро похудеть

Пользователь китайского портала "Sohu" перечислил три продукта, которые помогают сбросить вес, не прибегая к жестким ограничениям.

По его словам, в рационе обязательно должны быть огурцы. В них содержится большое количество воды и пищевых волокон — поэтому, съев огурец, можно почувствовать насыщение. Кроме того, они ускоряют сжигание жиров, а его калорийность низкая.

Также в следует есть брокколи, пищевая ценность которого очень высокая. Овощ ускоряет обмен веществ и кровообращение. Также в этом продукте содержится большое количество пищевых волокон, которые способствуют насыщению, и помогают сжигать жир.

Еще одни продуктом, полезным для похудения, пользователь портала назвал богатые клетчаткой овсяные хлопья. Ее употребление способно обеспечить чувство сытости, тем самым снизить потребление других калорий. Овсянку можно дополнить обезжиренным йогуртом. Кроме того, каша помогает очищать кишечник, и человек худеет естественным путем.