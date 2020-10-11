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Названы пять продуктов, вызывающие целлюлит 

Стелла Шмель 1 час назад
Названы пять продуктов, вызывающие целлюлит
Фото: depositphotos.com
Международный специалист по питанию Наталия Кальве рассказала о продуктах, которые провоцируют появление целлюлита у женщин. Ее слова приводит издание La Vanguardia. Диетолог перечислила пять продуктов. По словам врача, нет прямой зависимости между избыточным весом и наличием целлюлита. С этой проблемой сталкиваются и худые женщины. Основная причина — деформация жировой прослойки. Чтобы минимизировать проявления целлюлита на коже, следует исключить из своего рациона колбасные продукты, кофе, белый хлеб, сладкие газированные напитки и хлопья.
Как пояснила диетолог, в хлопьях содержится большое количество сахара и рафинированной муки. Газировка на самом деле не насыщает, а в колбасных изделиях содержатся некачественные жиры. Кофеин задерживает жидкость, из-за чего клетки тканей не снабжаются кислородом так активно, как должны. Именно поэтому стоит избегать этих продуктов, чтобы не провоцировать появление целлюлита.
Ранее "Рамблер" писал о том, как проверить продукты на натуральность.
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