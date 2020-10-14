Мы поинтересовались интимной жизнью у девушек — бисексуалок, которые одинаково любят мужчин и женщин. Девушки рассказали какие различия в сексе между мужчиной и женщиной, а также дали полезные интимные советы сильному полу.

Некоторые девушки любят «снимать любовные сливки» по всем фронтам и занимаются сексом с обеими полами. Мы поинтересовались каковы основные различия в сексе между мужчиной и женщиной, а также между двумя девушками. Бисексуалки поведали разницу и дали парочку отличных секс-советов для мужчин.

Секс-советы мужчинам от девушек-бисексуалок

1. Более длительная прелюдия. Девушкам требуется время для разогрева перед сексом. Это понимают обе девушки, а поэтому не спешат и делают прелюдию очень качественной. А мужчины слишком спешат приступать к самому сексу. Нужна более длительная и качественная прелюдия для хорошего оргазма.

2. Больше ласк телу. Девушки уделяют больше внимания ласкам всего тела, а мужчины слишком много внимания уделяют только гениталиям. Большее количество ласк по всему телу улучшит секс между мужчиной и женщиной.

3. Больше игр с грудью. Девушки отлично знают, что в груди очень много нервных окончаний. Они полноценно ласкают грудь, не упуская ни одного миллиметра и не спеша. Ласки груди любят все девушки. Мужчины, больше внимания женской груди.

4. Больше упорства в оргазме. Когда мужчина узнает, что девушка не достигла оргазма, он только делает грустное лицо. А девушки прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию и довести партнершу до оргазма. Секс будет длиться до утра, пока обе девушки не будут удовлетворены. Мужчинам следует довести девушку до оргазма любыми методами: руками, губами, секс — игрушкой.

5. Меньше эгоистичности. Большинство мужчин заботиться о своем удовольствии, а не об удовольствии женщины. Девушки более внимательны друг к другу. Мужчинам следует быть в сексе более заботливым.

6. Больше чувствительности. Девушки более нежные и чувствительные. Мужчинам лучше быть немного нежнее и мягче, что сделает секс лучше.

7. Больше веселья и игры в сексе. Когда две девушки оказываются в постели, то сразу появляется много игр, дурачества и веселья. Мужчины делают секс серьезным, а девушки любят повеселиться даже по время секса. Это девушек заводит.

Девушки — бисексуалки точно знают, как доставить удовольствие в постели. Секс-советы от девушек — бисексуалок следует не столько прочитать, как применить в сексе. Вперед!