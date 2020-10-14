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Для кого опасен рыбий жир

Елизавета Назарова
1 час назад
Издавна рыбий жир считается одним из самых лучших лечебных средств. Он благоприятно влияет на женское здоровье и может помочь при лечении некоторых недугов. "Рамблер" узнал, какие есть противопоказания у рыбьего жира.
О чудодейственных свойствах рыбьего жира говорят многие. Считается, что он может восстановить здоровье кожи, волос и ногтей, повышает иммунитет, восстанавливает обмен веществ и даже способствует налаженному кровообращению. Однако у этих чудодейственных эффектов есть и обратная сторона медали.
Рыбий жир считается пищевой добавкой, поэтому у него есть как показания, так и противопоказания.
Его нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на рыбу и морепродукты. Он тоже может вызвать аллергическую реакцию, которая может привести к летальному исходу.
Рыбий жир противопоказан людям с пониженным давлением, так как при чрезмерном и длительном приеме рыбьего жира понижается артериальное давление.
Из-за употребления рыбьего жира могут возникнуть проблемы с органами пищеварения, поэтому, если у вас есть хронические заболевания желудка, поджелудочной или печени, от употребления рыбьего жира лучше отказаться.
Здоровье,
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