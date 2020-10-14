Для кого опасен рыбий жир

Издавна рыбий жир считается одним из самых лучших лечебных средств. Он благоприятно влияет на женское здоровье и может помочь при лечении некоторых недугов. "Рамблер" узнал, какие есть противопоказания у рыбьего жира.

О чудодейственных свойствах рыбьего жира говорят многие. Считается, что он может восстановить здоровье кожи, волос и ногтей, повышает иммунитет, восстанавливает обмен веществ и даже способствует налаженному кровообращению. Однако у этих чудодейственных эффектов есть и обратная сторона медали.

Рыбий жир считается пищевой добавкой, поэтому у него есть как показания, так и противопоказания.

Его нельзя употреблять тем, у кого есть аллергия на рыбу и морепродукты. Он тоже может вызвать аллергическую реакцию, которая может привести к летальному исходу.

Рыбий жир противопоказан людям с пониженным давлением, так как при чрезмерном и длительном приеме рыбьего жира понижается артериальное давление.