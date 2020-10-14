Как убрать "возрастной живот" в домашних условиях

С приходом менопаузы у женщин появляется "возрастной живот". Его появление связывают с перестройкой гормонов. Как правило он появляется в районе 45-50 лет, а убрать его очень тяжело. "Рамблер" собрал способы, с помощь которых можно избавиться от этого жира.

Причины появления

Одной из главных причин появления "возрастного живота" является гормональный фон. После менопаузы он перестраивается, поэтому жир в организме откладывается в неожиданных местах. На втором месте по популярности — замедление метаболизма. С возрастом все процессы в организме замедляются, в том числе и обмен веществ, из-за чего ускоряется отложение жира. Среди причин можно отметить недостаток физической активности, так как силы начинают покидать человека, и он не готов продолжать усиленно заниматься спортом и ходить на длинные прогулки.

Правила похудения

Для женщин, которые хотят убрать "возрастной живот" есть определенные правила, которые отличаются от обычных диет. В первую очередь, необходима консультация гинеколога-эндокринолога. Нужно сдать необходимые анализы и выявить уровни гормонов. Так, врач может назначить вам гормональную терапию, если не все в порядке. Кроме того, необходимо сдать анализ крови на микроэлементы и выявить, каких витаминов вам не хватает. Следующим правилом будет коррекция питания. Для начала можно исключить мучное, жирное и соусы, а потом переходить на более правильное питание и подсчет калорий. Когда вы приведете в норму свое питание, начните заниматься спортом. Если у вас давно не было физических нагрузок, не стоит идти в тренажерный зал и тягать железо. Можно начать с прогулок, потом перевести их в пробежки или заняться плаванием.