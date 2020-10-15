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Долгие годы я страдала от лишнего веса, а к моим 34-м годам их накопилось немало. Что я только не пробовала – и на гречке сидела, и кефир литрами пила, и даже диета Дюкана не обошла меня стороной. Но каждый раз я срывалась, не могла просидеть на новомодных системах питания больше трех дней.

Я долго не могла понять причину своих срывов, но потом меня осенило – все дело в том, что мне просто-напросто не нравилось то, что рекомендовалось употреблять в пищу во время той или иной диеты. Поэтому в один прекрасный момент я поняла, что, прежде, чем выбрать для себя систему питания, способствующую похудению, нужно определиться, каким блюдам я отдаю предпочтение.

К счастью, список любимых деликатесов мне удалось составить быстро. К ним я отнесла мясное рагу, борщ, винегрет, квашенную капусту, овощные салаты – собственно, все то, что входит в меню русской национальной кухни. Каково же было мое удивление, когда я нашла соответствующую моим предпочтениям диету. Она так и называлась – русская. Сейчас я расскажу, как русская диета помогла мне наконец похудеть.

Конечно, у русской диеты, как и любой другой, есть свои ограничения. Нельзя есть булки, конфеты, жирные блюда, но я легко находила, чем их заменить - можно каждый день лакомиться биточками, тефтелями и котлетами. Кроме того, ежедневный рацион богат овощами и фруктами, которые легко можно найти на полках любых магазинов. Стоит отказаться от газированных напитков, пакетированных соков и алкоголя. Вместо них можно варить домашние компоты из сухофруктов и всевозможные морсы.

Я соблюдала ее на протяжении двух месяцев. Ее основными плюсами являются сбалансированность и простота приготовления. Ведь каждая уважающая себя хозяйка может отварить щи. По итогу периода диеты я сбросила целых восемь килограммов!

Кстати, еще одним приятным бонусом русской диеты является тот факт, что вес ко мне так и не вернулся. Обычно лишние килограммы приходят назад также быстро, как и ушли. Но в этот раз все оказалось по-другому. Позже я поняла, с чем это связано.

Оказывается, все дело в том, что пища, которая имеет тесную связь с родиной человека, способна принести настоящую пользу организму – этого мнения придерживаются многие диетологи. Именно поэтому русская диета очень проста, но в то же время эффективна. Поэтому всем тем, кто страдает от лишнего веса, очень рекомендую попробовать. Как говорится, проверено на себе!