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Диетолог рассказала об альтернативе воде 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Диетолог рассказала о балансе воды в организме
Фото: Pixabay
Вода не единственный источник жидкости для человека, сообщила диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, в день следует употреблять в среднем два литра жидкости, однако необходимый объем можно получить не только из воды.

«Считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть», — подчеркнула специалист.

При этом Нефедова отметила, что от других напитков не будет столько же пользы, как от воды. «Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар», — пояснила она.
В сентябре диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова развеяла ряд распространенные заблуждений на тему здорового питания. Так, эксперт заявила, что можно есть углеводы на ночь, поскольку употребляемая человеком еда усваивается вне зависимости от времени суток. Помимо этого, она отметила, что не обязательно выпивать два литра воды в день, так как не существует норм потребления воды, вместо этого есть норма потребления жидкости в целом.
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Здоровье , Наталья Нефедова , ИА Sputnik
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