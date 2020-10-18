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Врач назвала витамины, которые необходимы организму зимой 

Крестьянская жизнь 1 час назад
Врач назвала витамины, которые необходимы зимой
Фото: Крестьянская жизнь
Врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала о витаминах, которые помогут пережить зиму без вреда для здоровья.
В осенне-зимний период нужно включить в рацион продукты, богатые жирами, так как в них много витаминов D и А. Они помогают иммунной системе нормально функционировать в этот сложный период.
В сезон простуд врач рекомендует добавлять в меню сливочное и топленое масло, а также жирную морскую рыбу. Также специалист считает, что дополнительный жир в рационе зимой — нормально. Диетологи подтверждают, что его должно быть больше, чем в жаркий период.
Также стоит употреблять больше продуктов с витамином С, который поможет устоять против вирусов и сезонных заболеваний, пишет "Волгоградская правда.ру" со ссылкой на РЕН ТВ.
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