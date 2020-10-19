Невеста из города Гамильтон, Новая Зеландия, обиделась на работника свадебного салона из-за неприятного комментария в ее сторону и нашла способ похудеть на 53 килограмма. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Диджей Джарман (DJ Jarman) рассказала, как в 2012 году пошла в свадебный салон в городе Сидней и попросила подобрать ей подходящее платье. На тот момент женщина весила 120 килограммов.

«Ассистент сказал мне: "У нас точно нет ничего под ваш размер, вам нужно приобрести платье под заказ"», — вспоминает она.

Тогда австралийка решила сбросить лишний вес. Она испробовала разные методы: придерживалась интервального голодания, сидела на низкоуглеводной и растительной диетах, но ничего не помогало. В апреле 2019 года она перенесла рукавную гастропластику. После операции по уменьшению объема желудка она изменила рацион питания.

@putting_dj_first

Раньше Джарман ела фастфуд, жареные блюда, выпечку, шоколад, чипсы и другие снеки. Кроме того, она совсем не занималась спортом. Теперь женщина тщательно следит за качеством и количеством потребляемой пищи. Как правило, на завтрак она съедает овсяную кашу с ягодами и кленовым сиропом без сахара, на обед — лепешку из цельнозерновой муки с яйцом, салями и овощным салатом, а на ужин — курицу или стейк с салатом.

Она подключила к правильному питанию тренировки и похудела до 67 килограммов. «Я занимаюсь спортом каждый день кроме воскресенья, мне нравится выполнять кардио и растягиваться», — отметила австралийка. Желающим похудеть она посоветовала начинать с небольших шагов: отказаться от газировок и еды навынос, пить больше воды и ежедневно съедать хотя бы один фрукт.