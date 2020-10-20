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Отказ от обеда назвали причиной роста заболеваемости 

РИА Новости 3 часа назад
Врачи объяснили, как отказ от обеда влияет на здоровье
Фото: РИА Новости
Регулярный отказ от обеда может подорвать здоровье человека, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Нужен или не нужен завтрак, и насколько калорийным он должен быть, диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский.
"Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед — это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.

Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.

"Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Это грозит сильными позывами голода и аппетита вечером или ночью. Отсюда уже переедание, лишние килограммы и другие заболевания. Если не учитывать ритмы голода и аппетита, то человек начинает переходить на более высококалорийное питание. Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой", — подчеркнул Бобровский.
Так он еще больше сбивает себе ритмы питания, заключил собеседник радио.
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Здоровье , Андрей Бобровский , ИА Sputnik
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