Врачи объяснили, как отказ от обеда влияет на здоровье

Нужен или не нужен завтрак, и насколько калорийным он должен быть, диетологи еще не определились. Зато с обедом все ясно. Этот прием пищи обязателен для тех, кто хочет сохранить здоровье, рассказал Бобровский.

"Если о пользе завтрака диетологи еще спорят, то в отношении обеда споров нет. С точки зрения современной диетологии и практического опыта, обед должен быть всегда. Наша пищеварительная система приучена к получению в обеденное время максимальной калорийности, максимального объема пищи. Наша физическая и умственная активность предполагают, что обед — это основной и максимально калорийный прием пищи", — объяснил диетолог.

Отказ от обеда или пропуск его из-за обилия работы влечет за собой последствия для всего организма.

"Если вы не утоляете чувство голода в обеденный перерыв, то могут появиться нарушения пищевого поведения. Это грозит сильными позывами голода и аппетита вечером или ночью. Отсюда уже переедание, лишние килограммы и другие заболевания. Если не учитывать ритмы голода и аппетита, то человек начинает переходить на более высококалорийное питание. Вместо того, чтобы вовремя и правильно пообедать, человек начинает перекусывать, условно говоря, шоколадкой", — подчеркнул Бобровский

Так он еще больше сбивает себе ритмы питания, заключил собеседник радио.