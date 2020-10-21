Дискомфорт во время секса, который нельзя игнорировать

Прошли те времена, когда женщинам было неловко признаться в дискомфорте во время секса. Многие сейчас открыто говорят своему партнеру о том, что им больно или неприятно. Но бывают случаи, когда дискомфортные ощущения во время близости становятся нормой…. Нередко они являются первыми сигналами серьезного нарушения женского здоровья. Редакция WMJ.ru поговорила с врачом-гинекологом и составила план действий на случай возникновения непредвиденной ситуации.

Сухость и зуд во влагалище

Согласись, когда «там» пустыня Сахара, явно не до секса… И причин в данном случае может быть несколько. Первые две относятся к категории «лайт». Снижение выработки естественной смазки может быть вызвано стрессом или неправильно подобранными оральными контрацептивами. Что с этим делать, в принципе, понятно. Однако часто у женщин 40+ сухость влагалища связана с возрастным снижением синтеза гиалуроновой кислоты в организме и гормональным дисбалансом, а точнее со снижением выработки эстрогенов. По сути, это один из первых признаков наступающей менопаузы.

С одной стороны, это всего лишь симптом. И, казалось бы, зачем его решать с врачом, ведь неприятные ощущения во время секса можно нивелировать лубрикантом. Но если данное состояние запустить, есть риски довести его до крауроза вульвы. Это хронический прогрессирующий атрофический процесс кожи и слизистой вульвы, который потребует более серьезного лечения.

Диагностика. Внешний осмотр в кресле, анализы на гормоны.

Лечение. В арсенале современных гинекологов есть масса способов коррекции патологической сухости влагалища. К таковым, в частности, относятся инъекции гиалуроновой кислоты и PRP (плазмы крови) в эту зону. А еще отличный результат дают лазерные технологии, которые омолаживают слизистую влагалища. Если данная сухость является симптомом менопаузы, то назначается гормональная заместительная терапия.

Жжение в области наружных половых органах и преддверии влагалища

Именно так чаще всего проявляют себя урогенитальные инфекции, связанные с нарушением микрофлоры влагалища. Его населяют представители условно-патогенной микрофлоры — грибы рода кандида, бактерии: гарднерелла, уреаплазма и микоплазма. В норме их очень немного, так что никакого вреда для твоего здоровья они не представляют. Однако по ряду причин потенциально опасные сожители могут начать активно размножаться. Одна из них — микрофлора и сперма партнера, которая может спровоцировать дисбиоз влагалища. Как следствие, у тебя может повыситься риск развития кандидоза (молочницы), бактериального вагиноза (с основным возбудителем гарднереллой) или же микоплазменной инфекции (микоплазма и уреаплазма).

Кандидоз из этой компании — самый безобидный. Он не оказывает значительного влияния на репродуктивную функцию. А вот другие возбудители могут стать причиной возникновения гнойно-воспалительных заболеваний органов малого таза. Именно этим и опасны многие урогенитальные инфекции — своими осложнениями: воспалением придатков и матки; спаечным процессом в малом тазу, ведущим к бесплодию, внематочными беременностями.

Диагностика. Исследование мазка слизистой оболочки влагалища под микроскопом в случае кандидоза и бактериального вагиноза, анализ крови на ПЦР или же посев — выращивание микробов на специальных средах в случае уреаплазмы и микоплазмы.

Лечение. В случае кандидоза назначаются противогрибковые препараты общего и местного действия. Для лечения бактериального вагиноза и микоплазменной инфекции применяют антибиотики местного или общего действия с учетом индивидуальной чувствительности к лекарствам. В ряде случае требуется прием иммуностимуляторов.

Для нормализации микрофлоры влагалища важно соблюдать диету. Следует уменьшить в рационе количество жиров и простых углеводов.

Острая боль внизу живота

Если ты регулярно стала сталкиваться с резкой болью в животе во время секса, то речь может идти о весьма серьезных недугах. Прежде всего так могут проявлять себя воспалительные заболевания эндометрит, периметрит, сальпингоофорит и другие — они, как правило, имеют инфекционную природу.

Все выше перечисленные заболевания могут стать причиной спаечного процесса. По сути, это защитный механизм нашего организма. Если возникает воспаление, организм мгновенно реагирует, выстраивая защиту, отгораживая поврежденное место. Это провоцирует появление спаек в маточных трубах и тканях, окружающих яичник. В первом случае результатом спаечного процесса может стать бесплодие или внематочная беременность, ведь если труба «закупорена», оплодотворенная яйцеклетка не может проникнуть из яичника в матку и гибнет или прикрепляется в «неположенном» месте — к стенке маточной трубы или тканям брюшины. Это состояние весьма опасно. Если вовремя не провести операцию по удалению поврежденной трубы, внематочная беременность несет угрозу жизни.

Диагностика. Помимо стандартных лабораторных анализов, в этом случае проводится УЗИ. Иногда показана кольпоскопия.

Лечение. Оно может быть как консервативным, с применением лекарственных препаратов и физиопроцедур, так и оперативным. Если речь идет о запущенном спаечном процессе, то без вмешательства хирурга не обойтись… В этом случае применяются лапароскопические технологии, которые позволяют женщине быстро восстановиться.