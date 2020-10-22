Названы продукты, которые провоцируют мигрень

Главный внештатный невролог Минздрава
Подмосковья Ринат Богданов рассказал, какие продукты могут спровоцировал приступы мигрени. Его слова приводит РИА Новости.
Как сообщил специалист, причиной сильной головной боли могут быть выдержанные сыры, шоколад, красное вино, пиво копчености и пищевые добавки (нитриты, нитраты, глутамат натрия).
"Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления",
- отметил Богданов и добавил, что в первую очередь это продукты, которые влияют на серотониновую систему мозга.
Также не стоит забывать и о дробном питании по пять-шесть раз в день, потому что мигрень может спровоцировать в том числе и голод.
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