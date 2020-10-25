Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Женщину 10 месяцев не покидают симптомы коронавируса 

Мир24 и ещё 1 11 часов назад
Женщину 10 месяцев не покидают симптомы коронавируса
Фото: depositphotos.com
53-летняя Ник Кимберли рассказала, что на протяжении десяти месяцев она ощущает недомогание, симптомы которого схожи с коронавирусом. Женщина считает, что заболела еще на Рождество, во время поездки на Карибское море. Об этом сообщает The Sun.
Британка вспоминает, что в аэропорту она пересекалась с китайцами, прилетевшими из Уханя. Весь отпуск Ник провела в постели с высокой температурой. Женщина кашляла и не ощущала запахов. После возвращения домой никто из врачей не смог сказать, что за болезнь подкосила ее.
В июне британка сдала плазму крови, тогда и выяснилось, что она имеет положительный результат на ковид. Все эти месяцы она страдала от болей в суставах, внезапной потери зрения, ослабления кратковременной памяти, у женщины было затрудненное дыхание.
После стольких месяцев недомогания Кимберли заявила, что это самая ужасная болезнь, которая отнимает все, что есть.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Мир24: последние новости
У россиян обнаружили зимнюю пищевую зависимость У россиян обнаружили зимнюю пищевую зависимость В Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа В Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа Психолог: Обнимательные коровы – самые счастливые. ЭКСКЛЮЗИВ Психолог: Обнимательные коровы – самые счастливые. ЭКСКЛЮЗИВ
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Силиконовые нравятся, а жирные нет!»
«Силиконовые нравятся, а жирные нет!»
«Хрипы страшные, внутри все булькало»
«Хрипы страшные, внутри все булькало»
Что станет с грудью тех, кто отказался от бюстгальтера
Что станет с грудью тех, кто отказался от бюстгальтера
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Красная икра подорожает к Новому году
00:56
Красная икра подорожает к Новому году
Еда
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
00:47
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
Звёзды
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
03:22
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
Звёзды
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
00:33
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение