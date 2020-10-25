Женщину 10 месяцев не покидают симптомы коронавируса 

53-летняя Ник Кимберли рассказала, что на протяжении десяти месяцев она ощущает недомогание, симптомы которого схожи с коронавирусом. Женщина считает, что заболела еще на Рождество, во время поездки на Карибское море. Об этом сообщает The Sun.

Британка вспоминает, что в аэропорту она пересекалась с китайцами, прилетевшими из Уханя. Весь отпуск Ник провела в постели с высокой температурой. Женщина кашляла и не ощущала запахов. После возвращения домой никто из врачей не смог сказать, что за болезнь подкосила ее.

В июне британка сдала плазму крови, тогда и выяснилось, что она имеет положительный результат на ковид. Все эти месяцы она страдала от болей в суставах, внезапной потери зрения, ослабления кратковременной памяти, у женщины было затрудненное дыхание.

После стольких месяцев недомогания Кимберли заявила, что это самая ужасная болезнь, которая отнимает все, что есть.