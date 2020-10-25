Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к опасным последствиям для иммунной системы человека.
"Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?" ,
Он добавил, что бесконтрольный прием противовирусных может нарушить баланс в организме и вся иммунная система "разактивируется".
Щепеляев также рекомендовал не назначать самому себе антибиотик азитромицин, который врачи назначают при коронавирусе для предотвращения бактериальной пневмонии. При этом специалист уточнил, что у людей без хронических заболеваний препарат может вызвать только небольшую аллергическую реакцию в случае передозировки.