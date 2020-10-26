Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта

Анфиса Чехова удивляет. Она стала выглядеть намного лучше, чем обычно. Телеведущая заметно похудела. Ей удалось избавиться от 35 килограммов.

Чехова постоянно боролась с лишним весом. Эффективнее всего были фоторедакторы, на которые телеведущая щедра в своем Инстаграме. Ее последние публикации также отретушированы, но если сравнивать их с теми, что были сделаны в начале года, разница очевидна.

Телеведущая заявила журналистам издания 7 дней, что она раньше постоянно сидела на диетах Она худела, но вес в итоге все равно возвращался, да еще и в больших объемах. Чехова признала, что весила под 100 килограммов, а теперь всего 65. Ей удалось сбросить три десятка лишних килограммов. Это идеальный вес для Чеховой.

Фолловеры Анфисы в Инстаграме предположили, что она уменьшила желудок. Это популярная операция у знаменитостей. За счет нее уменьшается количество употребляемой пищи. Но Чехова не пошла легким путем.

Телеведущая утверждает, что она сбросила и удерживает вес за счет отказа от сахара. Свой рацион она не меняла. Чехова решила, что она может не отказывать себе в любимых продуктах. Она лишь отказала себе в том, что ее убивает, делает ее старой, беспомощной и вялой.

Анфиса не ест сахар в любом его виде. Все продукты, в которых есть сахар, исключены из рациона Чеховой. Даже полуфабрикаты. Кстати, теледива еще и вегетарианка.