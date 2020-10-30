10 изменений, которые сразу выдают возраст

Спрашивать напрямую о возрасте, особенно у женщин, не очень тактично, но иногда точные данные из паспорта и не нужны. С возрастом, по мнению ученых, у людей появляются особые привычки, которые точно указывают на запустившиеся процессы старения.

По данным психологов страх состариться — это самая распространенная фобия. Иногда признаки старения заметны внешне, иногда их можно выявить только после анализа своего состояния. Изменились ли ваши привычки? Меняется ли радикально ваше тело?

Ученые не советуют сразу впадать в панику. Некоторые вещи естественны, нужно просто научиться их принимать. Попробуйте узнать, что происходит с годами в вашем организме, и как спокойно реагировать на их приход в вашу жизнь.

Меняется цветовосприятие

В Америке провели исследования, пригласив почти 1000 человек в возрасте от 58 до 100 лет: оказалось, что с возрастом человек начинает иначе различают цвета. Все из-за того, что на глазу после определенного возраста создается эффект «желтого фильтра», а цвета мешаются: фиолетовый похож на синий, а желтый едва различим с зеленым.

Пропадает чувствительность зубов

Чем старше человек, тем слабее эмаль реагирует на холодное-горячее. Казалось бы, существенной проблемы в этом нет, наоборот, жизнь облегчается. Однако иногда из-за меньшей реакции нервных окончаний люди перестают на раннем этапе замечать симптомы серьезных зубных заболеваний. Так кариес, который прежде сразу давал о себе знать, у более взрослых людей может быть запущен из-за отсутствия прежней чувствительности.

Сужаются бедра

Изменения в фигуре — самые наглядные. С возрастом из-за существенной потери жидкости женские формы часто переходят от силуэта «груша» или «песочные часы», где главный элемент — широкие бедра, к яблоку, с более узким обхватом бедер и широкой талией. Такие метаморфозы замечают не только у женщин, но и у мужчин — у них система распределения жировой ткани меняется после 40-45 лет с уменьшением тестостерона.

Ресницы становятся короче

Густота и длина ресниц зависит от множества факторов, начиная от уровня гормонов и заканчивая неправильным уходом. Однако все усугубляет возраст, и у половины людей вне зависимости от пола со временем ресницы становятся тонкими, короткими и очень слабыми.

Меняется уровень либидо

Психологи и врачи утверждают, что к 40 годам многие женщины проявляют большую сексуальную активность. Из-за приближающегося климакса организм старается всеми силами увеличить шанс продолжения рода — от этого растет либидо, а гормональный фон становится менее стабильным. Другой ряд психологических факторов, например, осознание собственной состоятельности и снижение страха забеременеть, тоже оказывает влияние на желания женщины.

Меняется вкус еды

Вкусовые рецепторы постоянно обновляются, но с возрастом это происходит все реже и реже. Из-за этого может случиться резкая смена вкусовых предпочтений. В 50-60 лет люди начинают любить те блюда, которые прежде казались им невкусными. Стандартная шутка про горький шоколад и оливки на самом деле правдива. Среди других продуктов — фасоль и козий сыр.

Размер ноги становится больше

Ступня у взрослого человека с каждым годом становится все более плоской, от этого меняется длина и ширина ноги. Это обнаружили ортопеды: все начинается с ослабления связок. Поэтому если вам вдруг понадобилась обувь на пару размеров больше — это не страшно.

Исчезают веснушки

Пик появления веснушек — детство и юность. С годами, они становятся все менее заметны на коже, а у некоторых людей и вовсе могут пропасть. Это естественный процесс, так что переживать из-за неожиданной потери веснушек не стоит, заявляют специалисты.

Меняются отпечатки пальцев

Казалось бы, отпечатки пальцев — это уж точно то, что остается неизменным у человека в течение всей жизни, как группа крови или набор генов. Но вот пару лет назад ученые-криминалисты заключили: с возрастом отпечатки пальцев и папиллярные линии тоже могут радикально измениться.

Начинает увеличиваться нос

Не совсем верно говорить, что человек полностью перестает расти к 18-25 годам. Отдельные части тела могут увеличиться с возрастом. Например нос. Это происходит из-за существенных изменений в мышечной и хрящевой структуре. Да, кости не растут, но вот все остальное — вполне. К 60 годам у человека нос может увеличиться в размерах, а кончик немного опуститься вниз.

А что еще неизменно начинает меняться с возрастом? Что вы думаете?