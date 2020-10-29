Самые необычные близнецы планеты 

Видео рассказывает о необычных сиамских близнецах. Дети, которые рождаются сросшимися, — сами по себе явление удивительное, но эти близнецы действительно поразили мир. Так, британки Эбигейл и Бриттани Хенсел, которым сегодня по 30, ведут очень активную жизнь, хотя и обладают одним телом на двоих. Девушки не всегда ладят друг с другом, потому обладают разными характерами, но всё же кое-чего добились. Смотрите ролик и узнайте о других уникальных сиамских близнецах.