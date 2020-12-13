Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Белый хлеб, соки и другие продукты, про которые стоит забыть после 30 лет 

Мира Маркина 10 часов назад
Продукты, про которые стоит забыть после 30 лет
Фото: depositphotos.com
После 30 лет метаболизм начинает замедляться, а значит, за питанием нужно следить особенно тщательно. Если вы хотите сохранить здоровье и красоту, в зрелом возрасте необходимо отказаться от ряда продуктов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Белый хлеб

Выпечка из муки высшего сорта богата "быстрыми" углеводами, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови, а также способствуют набору лишних килограммов.

Пакетированный сок

В процессе пастеризации такой напиток лишается большинства полезных витаминов и минералов, которые содержались во фруктах. Вдобавок к этому производители добавляют в пакетированные соки огромное количество сахара, что лишает напиток всякой пользы.

Рыба

Рыба славится своими полезными свойствами. Вот только сохраняются они лишь в том случае, если рыба попала на прилавок прямиком с рыбоведческой фермы с высоким контролем качества. Увы, до 70% рыбы, которую можно встретить в супермаркетах, выращено искусственным путем. В таком товаре может содержаться чрезмерная доза антибиотиков.

Йогурт с наполнителем

Натуральный йогурт полезен для организма в любом возрасте, чего нельзя сказать о его ароматизированных версиях. В одной порции фруктового йогурта может содержаться около 47 граммов сахара, что превышает суточную норму в 1,5 раза.
Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Женский форум 15
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение