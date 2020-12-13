Продукты, про которые стоит забыть после 30 лет

После 30 лет метаболизм начинает замедляться, а значит, за питанием нужно следить особенно тщательно. Если вы хотите сохранить здоровье и красоту, в зрелом возрасте необходимо отказаться от ряда продуктов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Белый хлеб

Выпечка из муки высшего сорта богата "быстрыми" углеводами, которые провоцируют резкие скачки сахара в крови, а также способствуют набору лишних килограммов.

Пакетированный сок

В процессе пастеризации такой напиток лишается большинства полезных витаминов и минералов, которые содержались во фруктах. Вдобавок к этому производители добавляют в пакетированные соки огромное количество сахара, что лишает напиток всякой пользы.

Рыба

Рыба славится своими полезными свойствами. Вот только сохраняются они лишь в том случае, если рыба попала на прилавок прямиком с рыбоведческой фермы с высоким контролем качества. Увы, до 70% рыбы, которую можно встретить в супермаркетах, выращено искусственным путем. В таком товаре может содержаться чрезмерная доза антибиотиков.

Йогурт с наполнителем

Натуральный йогурт полезен для организма в любом возрасте, чего нельзя сказать о его ароматизированных версиях. В одной порции фруктового йогурта может содержаться около 47 граммов сахара, что превышает суточную норму в 1,5 раза.