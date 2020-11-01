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Беременность

Медики назвали компонент, делающий пищу опасной 

News.ru 11 часов назад
Трансжиры, создаваемые с целью придать продуктам вкус и увеличить срок их годности, увеличивают вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на опрошенных изданием медиков. По их словам, люди, которые потребляют продукты с промышленно производимыми трансжирами, чаще болеют сахарным диабетом, а также подвергаются большему риску получить сердечный приступ или инсульт. Во избежание этого эксперты рекомендуют придерживаться диеты и заниматься спортом.
Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами, — посоветовала врач Айча Бояджи.
Доктор Онер Оздоган, в свою очередь, уточнил, что уделять время занятиям спортом и избегать трансжиров необходимо с молодого возраста.
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Здоровье , Видео , Газета Cumhuriyet
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