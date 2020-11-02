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Девушка похудела на 44 килограмма без тренировок 

Lenta.ru и ещё 2 13 часов назад
Девушка похудела на 44 килограмма без тренировок
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Ее историей поделилось издание Daily Mail.
25-летняя Карла Нолл (Karla Nall), работавшая продавщицей, тратила около 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей) в неделю на доставку фастфуда. Обычно она брала порции на двоих. При этом, если к ней приходили в гости друзья, она предлагала заказать пиццу и говорила, что уже очень давно не брала еду на вынос и не пользовалась доставкой еды. Британка утверждает, что долгое время даже не замечала этой лжи.

«Я ела до того момента, как мне не становилось плохо. Каждый вечер я чувствовала себя ужасно и давала себе обещание измениться. Мои суставы ужасно болели. Я знала, что медленно убиваю себя, но не могла остановиться», — призналась Нолл.

В итоге она стала весить 133 килограмма. В ее среднем дневном рационе было около четырех тысяч калорий. В январе 2020 года Нолл решилась похудеть. Это произошло после похода к врачу: результаты анализов показали, что ей срочно нужно сбросить лишний вес. Британке стало очень страшно и стыдно, поэтому она записалась в местную группу худеющих.
За все время, что Нолл ходила в группу, она ни разу не сорвалась. Британка поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день. Даже карантин из-за пандемии не заставил ее отказаться от здоровой пищи, наоборот, она готовила низкокалорийные блюда по новым рецептам и наслаждалась этим.
Теперь девушка чувствует себя здоровой и относится к жизни гораздо оптимистичнее, чем раньше. Она полюбила ходить по магазинам одежды и перестала носить только свободные вещи. Нолл очень гордится своим преображением и не собирается возвращаться к вредной еде.
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