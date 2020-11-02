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Беременность

Американский кардиолог назвала допустимую ежедневную дозу алкоголя 

Моя Москва.онлайн 7 часов назад
Названа допустимая ежедневная доза алкоголя
Фото: Моя Москва.онлайн
Специалисты Американской кардиологической ассоциации сообщили, что воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого. Результаты исследования опубликовали в Business Insider.
Эксперты посоветовали женщинам в день выпивать не более одного бокала вина, а мужчинам — не более двух.
По словам кардиолога медцентра Дартмута-Хичкока Лорен Гилстрап, при большей дозировке потеряются возможные полезные свойства.
По ее словам, проведенное исследование не призывает никого пить ради здоровья сердечно-сосудистой системы.
Также медик отметила, что «те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этого».
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