Названа допустимая ежедневная доза алкоголя

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Специалисты Американской кардиологической ассоциации сообщили, что воздействие алкоголя на здоровье зависит от количества выпитого. Результаты исследования опубликовали в Business Insider.

Эксперты посоветовали женщинам в день выпивать не более одного бокала вина, а мужчинам — не более двух.

По словам кардиолога медцентра Дартмута-Хичкока Лорен Гилстрап, при большей дозировке потеряются возможные полезные свойства.

По ее словам, проведенное исследование не призывает никого пить ради здоровья сердечно-сосудистой системы.

Также медик отметила, что «те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этого».