О каких заболеваниях сигнализируют проблемы с глазами

Когда глаза краснеют, чешутся и слезятся, а зрение падает, это может быть симптомом других, более серьезных проблем со здоровьем.

Как сообщил онлайн-изданию «Комсомольская правда» доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян, зачастую резкое ухудшение зрения без особых на то причин может свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Происходит это потому, что у больных, которые не знают об этом заболевании у себя или недостаточно серьезно подходят к терапии, начинается диабетическая ретинопатия — невоспалительное поражение сетчатки, вызванное характерными сосудистыми нарушениями в глазах.

В свою очередь, болезненные ощущения за глазным яблоком в совокупности с отечностью век может быть признаком нарушения работы щитовидной железы.

Происходит это потому, что из-за токсисеского зоба нарушается баланс гормонов, что влияет и на мягкие ткани перорбитальной области. В наиболее запущенных случаях глаз может быть даже выпучиваться.

Синдром сухого глаза зачастую это признак начинающейся менопаузы у женщин за 40+, потому что из-за снижения эстрогена уменьшается и выработка особого секрета, благодаря которому происходит синтез слез, в результате чего и появляется ощущение, будто в глаз что-то попало, и болезненность.

Кроме того, воспаление век может свидетельствовать о разбушевавшемся клеще демодексе, который живет на коже и тем самым доставляет ей множество проблем. Чаще всего это проявляется зудом, покраснением век и утолщением ресничного края. Покраснения, слезоточивость и ухудшение зрения — это признак иридоциклита — воспаления радужной оболочки глаза, а это заболевание, в свою очередь, наиболее часто встречается у людей с ревматоидного артритом. А изменения сетчатки глаза, могут свидетельствовать о повышенном давлении, которое вы пока что не ощущаете.