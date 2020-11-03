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Беременность

4 способа взбодрить себя холодным утром 

WomanHit.ru 8 часов назад
4 способа взбодрить себя холодным утром
Фото: WomanHit.ru
Мы в состоянии создать себе настроение на целый день.
Встать утром с хорошим настроением, да еще и чувствовать себя максимально бодро — задача не из простых. Если вы узнали себя, но до сих пор не знаете, как сделать свое утро таким же прекрасным, каким нам его показывают в рекламе йогуртов, советуем ознакомиться с небольшими хитростями, которые сделают первые часы после пробуждения если не прекрасными, то уж точно бодрыми.

Вода — наше все

Чаще всего первым напитком с утра для большинства городских жителей становится кофе. Неудивительно, что уже по пути на работу начинает скручивать желудок и тянет уснуть уже на половине пути на работу.
Если вы обожаете кофе, заварите себе чашечку на рабочем месте через пару часов после завтрака. Сразу же после пробуждения лучше всего потянуться за стаканом с водой, причем за стаканом с теплой водой, которая запустит все процессы и не будет раздражать пустой желудок. Вы заметите, что уже после недели употребления воды с утра вас все реже будет беспокоить головная боль, а просыпаться вы будете гораздо проще.

Встал и побежал

Нет, если не хотите, можете не отправляться на утреннюю пробежку, а вт с комплексом утренних упражнений все же стоит ознакомиться. Это может быть что угодно: йога, пилатес, занятие на тренажере или классическая зарядка. Конечно, утром меньше всего хочется двигаться и тянет поспать хотя бы еще полчаса — пересиливайте себя. Как только вы продержитесь месяц, заставляя себя хотя бы немного разминаться с утра, совсем скоро вы будете делать это на автомате и уже не сможете выйти из дома, не сделав несколько упражнений на растяжку.

Вот это аромат!

Как известно, разные запахи способны как повышать, так и ухудшать наше настроение. Причем для каждого из нас существует свой набор запахов, нужно лишь понять, какие запахи способствуют поднятию вашего настроения и делают утро действительно добрым. Специалисты рекомендуют приобрести саше с вашим любимым ароматом и повесить его в шкаф либо разместить аромалампу на тумбочке у кровати. Главное, чтобы запах не раздражал и не вызывал головную боль. Как правило, приятные ароматы настраивают на нужный лад, особенно если предстоит тяжелый день.

Никаких «не хочу»

Если вы думаете, что пропуская завтрак, экономите время, вы сильно ошибаетесь — на самом деле вы лишь нарушаете нормальный обмен веществ, что также сказывается на работе мозга. Не получая достаточно утреннего «топлива» в виде каши или творога, желудок дает сигналы в мозг, где происходят процессы, направленные на выработку дополнительной энергии из запасов вашего организма, тем самым вы оказываете дополнительную нагрузку на все системы и выдохнитесь уже к середине дня.
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