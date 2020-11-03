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Названы симптомы «женского» рака 

Стелла Шмель 4 часа назад
Названы симптомы «женского» рака
Фото: depositphotos.com
Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы, по которым можно заподозрить типично женские виды рака. Об этом он рассказал в программе "О самом главном", выпуск которой опубликован на YouTube.
Как заявил Мясников, рак груди и рак яичников — заболевания, которые напрямую зависят от генетики, гормонального фона и иных факторов риски.
Кроме того, рак шейки матки специалист назвал инфекционным недугом, который почти всегда бывает вызван вирусом папилломы человека. Избежать этого можно, вовремя сделав прививку.
Чтобы вовремя выявить рак яичников, следует периодически обследоваться. Если у женщины среди родных есть хотя бы одна родственница с таким диагнозом, шанс заболеть составляет пять процентов. Если родственниц с таким недугом было две, то вероятность увеличивается до семи процентов.
Ранее "Рамблер" писал, что был раскрыт способ удалить из риса ядовитый компонент.
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Женский форум
Здоровье , Александр Мясников
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