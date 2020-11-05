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3 причины, из-за которых вы выглядите старше своих лет 

Мира Маркина 14 часов назад
3 причины, из-за которых вы выглядите старше своих лет
Фото: depositphotos.com
Даже женщине, посвящающей уходу за собой львиную долю времени, не избежать естественного старения. Однако встречу с морщинами и другими возрастными изменениями можно отсрочить, если придерживаться правильного образа жизни. И напротив, пренебрегая полезными привычками, вы рискуете раньше времени потерять былую упругость кожи и свежий вид.
Подробнее о том, что делает вас старше своих лет, — в материале "Рамблера".

Плохой сон

В ночное время клетки восстанавливаются после долгого дня. Если вы спите недостаточно, клеткам не удается "отдохнуть", и здоровых раз за разом становится меньше. Медики не устают повторять: организму необходимо не мене восьми часов сна. А чтобы кожа не пересыхала ночью, прежде чем отправиться в постель, следует нанести на лицо и тело увлажняющие средства.

Злоупотребление сладостями

Сахар не только вредит фигуре, но еще и негативно сказывается на состоянии кожи, провоцируя акне и появление преждевременных морщин. Все дело в том, что при чрезмерном употреблении сахаросодержащих продуктов (в их числе не только кондитерские изделия, но также хлеб, соусы и многое другое) запускается процесс гликирования, в ходе которого молекулы сахара атакуют коллаген. Это приводит к тому, что состояние кожи ухудшается.

Курение

Многие убеждены, что курение наносит удар лишь по легким, — и это большое заблуждение. Вредная привычка вдобавок ко всему ускоряет старение. Чтобы доказать это, ученые сравнили лица 79 пар близнецов, где один курит или курил на 5 лет больше другого. У курильщиков ученые выделили большие мешки под глазами и глубокие морщины в области губ. Специалисты также напомнили, что курение ухудшает перенос кислорода к коже, а некоторые вещества в табаке пагубно сказываются на коллагене и эластине.
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