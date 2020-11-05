Специалист развеял миф о влиянии чеснока на иммунитет

Лимон, чеснок, лук или аскорбиновая кислота не способны укрепить иммунитет, заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в беседе с РИА Новости

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — пояснила она.

По ее словам, специальных продуктов, которые могли бы сделать иммунитет сильным, не существует.

Провоторова отметила, что иммунитет складывается из множества факторов, один из которых здоровое разнообразное питание. Она посоветовала включить в рацион мясные и молочные продукты, а также свежие овощи, фрукты и зелень.

Специалист также подчеркнула, что аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования.