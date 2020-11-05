Специалист Минздрава заявил, что врачей не хватает

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала она на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.