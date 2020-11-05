Специалист Минздрава заявил, что врачей не хватает

Медицинская система в России из-за коронавируса сейчас перегружена, существует также и дефицит медработников. Об этом в четверг сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Об этом сообщает ТАСС.
"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала она на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.
При этом Драпкина подчеркнула, что до общения с врачом не следует самостоятельно назначать себе препараты.
"Все-таки я бы настаивала на том, что до общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры", — заключила она.