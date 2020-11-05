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Специалист Минздрава заявил, что здравоохранения система перегружена 

ТАСС 9 часов назад
Специалист Минздрава заявил, что врачей не хватает
Фото: depositphotos.com
Медицинская система в России из-за коронавируса сейчас перегружена, существует также и дефицит медработников. Об этом в четверг сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала она на консилиуме по вопросам COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава РФ.

При этом Драпкина подчеркнула, что до общения с врачом не следует самостоятельно назначать себе препараты.

"Все-таки я бы настаивала на том, что до общения с лечащим врачом, телемедицинской консультацией с медицинским работником, основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры", — заключила она.

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