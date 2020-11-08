Названы вещи, которые нельзя делать перед сном

Специалисты рекомендовали не смотреть новости, поскольку они могут спровоцировать у человека беспокойство и не дают плавно перейти ко сну. Они также посоветовали избегать напряженных разговоров. Исследования ученых показали, что негативные эмоции от таких бесед ночью сложнее преодолеть.

Врачи не рекомендуют работать в постели, чтобы "кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом". Сомнологи также посоветовали не делать физические упражнения. Многие пытаются таким образом измотать себя, чтобы лучше заснуть, однако эффект будет противоположным, убеждены специалисты.

Не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна.

Эксперты не советуют использовать телефоны ночью и не оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. Воздействие света также сдерживает производство в мозге мелатонина — гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.