Какие анализы должен сделать ваш сексуальный партнер

Давно доказано, что презерватив или средства контрацепции не дают стопроцентной защиты от инфекций, передающихся половым путем. Поэтому нет ничего зазорного сдать анализы, а заодно и поинтересоваться, как обстоят дела со здоровьем у твоего полового партнера. Такова новая этика безопасных отношений. А вот какие анализы нужно сдавать, редакции WMJ.ru рассказала акушер-гинеколог.

Елена Юдина ведущий специалист, врач — акушер-гинеколог высшей категории клиники «Семейная»

Конечно же, список анализов для половых партнеров может быть огромным, но мы обратим твое внимание на самые часто встречающиеся инфекции. Итак, самые важные анализы, которые точно стоит сдать, — это ВИЧ, сифилис, гепатит В и С. Обычно, чтобы проверить их наличие, берут кровь из вены, а тестирование стоит проводить минимум раз в год.

ВИЧ

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает лидирующие позиции по скорости распространения ВИЧ. Что это такое? Вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.

Вирус поражает клетки иммунной системы и очень сложно поддается лечению. ВИЧ невозможно полностью вылечить, только поддерживать состояние с помощью долгосрочной терапии. Этот вирус может передаваться не только половым путем, но и в результате переливания крови инфицированного, во время родов — от матери к ребенку.

Сифилис

Сифилис относится к хроническим венерическим болезням. Его вызывает бактерия бледная трепонема. Она постепенно размножается в организме в течение всего инкубационного периода, который обычно длится около четырех недель. При сифилисе появляется сыпь на половых органах, а также по всему телу. Он вызывает поражения кожи, слизистых и внутренних органов, суставов, костей, нервной и сердечно-сосудистой системы — все зависит от стадии заболевания.

Если раньше сифилис считался страшной неизлечимой болезнью, то сейчас после курса антибиотика он вполне поддается полному излечению.

Но стоит всегда быть бдительным и помнить, что существует шанс повторного заражения. Да и лучше не встречаться с этой болезнью, если есть возможность ее избежать.

Гепатит В и С

Гепатит В и гепатит С относятся к тяжелым патологиям печени, сопровождающимся функциональными нарушениями. Заболевания требуют обязательного специализированного лечения. Если гепатит запустить, то в конце концов он может угрожать жизни человека. Инкубационный период гепатита может достигать от 28 до 42 дней.

Патогенная микрофлора

Необходимо сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, которые выявляются при исследовании мазка из уретры и влагалища. Для женщин такой анализ чаще всего безболезненный и берется во время осмотра в кресле. А вот у мужчин процесс взятия материала на анализ весьма неприятный, но тем не менее пройти его перед началом сексуальной жизни с новым партнером обязательно.

К инфекциям, которые выявляются в результате исследования мазка, относятся хламидия, микоплазма гениталиум, микоплазма гоминис, уреаплазма уреалитикум, гонорея, трихомонада, гарднерелла, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека. Все перечисленные инфекции составляют патогенную микрофлору и берутся за один забор биоматериала. К счастью, эти болезни поддаются успешному лечению при своевременной терапии.

Они могут протекать бессимптомно, но чаще сопровождаются такими симптомами, как жжение при мочеиспускании, обильные выделения или межменструальные кровотечения у женщин; белые, зеленые или желтые выделения и болезненные ощущения в половых органах у мужчин.

Самое важное, что такие инфекции приводят к бесплодию обоих половых партнеров. Часть из них крайне опасна для беременных женщин. Например, вирус герпеса может повлиять на развитие плода и протекание беременности.

ВПЧ

Еще один малоприятный вирус, который есть у 80% населения, — это ВПЧ. Иногда он абсолютно безобиден, а иногда может вызывать опасные онкологические заболевания — все зависит от типа вируса. Наличие в организме вируса папилломы человека может даже вызывать раковые заболевания. В 70% случаев причиной рака шейки матки у женщины оказывается ВПЧ двух типов 16 и 18. Вирус может быть как бессимптомным, так и проявляться в виде новообразований — папиллом — на теле. Стоит помнить, что этот вирус неизлечим, можно устранить только его проявления.

Постарайся регулярно проходить обследования, и при появлении неизвестных тебе симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Анализы нужно сдавать как мужчине, так и женщине. Это важная часть культуры отношений. Равно как и лечить эти болезни. Береги свое здоровье и здоровье своего полового партнера.