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Какие орехи увеличивают мужскую силу 

Экспресс газета и ещё 3 4 часа назад
Продукт, который увеличивает мужскую силу
Фото: Pixabay
Испанские исследователи из Университета Ровира и Виргили в Таррагоне провели исследование, в рамках которого обнаружили, что некоторые орехи весьма благотворно влияют на мужскую силу.
Ученые сравнили данные мужчин, которые добавили в свой привычный рацион такие орехи, как миндаль, фундук и грецкие орехи, а также мужчин, которые не ели орехи. Эксперимент проводился в течение 14 недель.
Выяснилось, что орехи в ежедневном рационе помогают поддерживать и улучшать фертильность мужчин, а именно улучшается качество спермы и увеличивается количество сперматозоидов. Этот эффект достигается благодаря тому, что орехи содержат омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и фолиевую кислоту. Это весьма полезные элементы для любого организма.
«Эта работа демонстрирует, что существуют некоторые чувствительные области эпигенома сперматозоидов, которые реагируют на диету и могут привести к изменениям в сперме и ее способности к оплодотворению», — рассказал автор исследования Альберт Салас-Уэтос журналу Andrology, пишет «Мир 24».
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