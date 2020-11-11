Продукт, который увеличивает мужскую силу

Испанские исследователи из Университета Ровира и Виргили в Таррагоне провели исследование, в рамках которого обнаружили, что некоторые орехи весьма благотворно влияют на мужскую силу.

Ученые сравнили данные мужчин, которые добавили в свой привычный рацион такие орехи, как миндаль, фундук и грецкие орехи, а также мужчин, которые не ели орехи. Эксперимент проводился в течение 14 недель.

Выяснилось, что орехи в ежедневном рационе помогают поддерживать и улучшать фертильность мужчин, а именно улучшается качество спермы и увеличивается количество сперматозоидов. Этот эффект достигается благодаря тому, что орехи содержат омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и фолиевую кислоту. Это весьма полезные элементы для любого организма.