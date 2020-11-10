Какие предметы гардероба убивают позвоночник 

По статистике, 90% современных людей регулярно сталкиваются с болями в спине. Спровоцировать их появление могут множество факторов, в том числе и неправильно подобранные предметы гардероба. «Рамблер» расскажет, какие вещи убивают ваш позвоночник.

Юбка-карандаш

Этот предмет гардероба можно сравнить с корсетом, но только для ног: он заметно ограничивает движения и не позволяет ногам принять удобное положение во время сидения. Злоупотребление юбкой-карандашом может со временем привести к повреждению дисков спины и мышечным спазмам.

Скинни-джинсы

Эти зауженные штаны сильно стягивают ягодицы, бедра и колени. За счет этого при ходьбе переносится центр тяжести, а значит позвоночник будет испытывать дополнительную нагрузку. Регулярное ношение таких джинсов приведет к изменению походки и негативно скажется на суставах.

Объемная сумка на одно плечо

В объемные сумки обычно кладут много вещей, в результате одно плечо становится ниже, перегружается позвоночник. В таком случае совсем скоро вы заметите первые проявления сколиоза, а также сопутствующие ему боли.

Туфли на высоких каблуках

Высокий каблук смещает центр тяжести, поэтому при ходьбе позвоночник испытывает дополнительную нагрузку. К тому же такая обувь способствует деформации стопы.

Туфли-мюли

Такая обувь держится за счет передних перегородок, что мешает нормальному передвижению, создает дополнительную нагрузку на поясничный отдел и ноги.

Неудобное нижнее белье

Грудь большого размера и без того нагружает позвоночник, а тонкие лямки еще и опускают плечи, вызывают в них боль. Стоит отдавать предпочтение бюстгальтерам с широкими лямками: они не только будут правильно поддерживать бюст, но и равномерно распределять нагрузку на плечи.