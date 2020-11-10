Как быстро отрастить роскошную шевелюру

Длинные, здоровые и сияющие волосы всегда считались предметом гордости. Все дело не только в визуальном эффекте, но и в том, что такие локоны отрастить не всем под силу — обычно девушки сдаются и бегут к мастеру на искусственное наращивание.

На самом деле регулярность и терпение — два основных фактора, которые гарантируют успех в отращивании роскошной шевелюры. Несколько простых правил и строгое соблюдение рекомендаций — и вы уже любуетесь новой прической.

Реже мойте голову

На самом деле кожа головы образует слой кожного сала, который выполняет защитные функции, увлажняет волосы и придает им блеск. Поэтому ежедневное мытье только сильнее ослабляет структуру локонов — специалисты рекомендуют делать небольшие интервалы и пользоваться шампунем 2-3 раза в неделю.

Ополаскивайте волосы холодной водой

Не ледяной, конечно, но средней температуры. Дело в том, что из-за горячей воды чешуйки волоса словно «распечатываются», что сказывается на их сухости и слабости. Попробуйте не только понизить температуру воды при ополаскивании, но и воспользоваться питательными бальзамами и кондиционером.

Используйте масла и маски

В первую очередь выбирайте маски, в составе которых есть натуральные ингредиенты, например кокосовое или касторовое масло. На этикетке обращайте внимание на результат ухода: вам нужно «увлажнение» и «питание». Лучше всего, конечно, сразу отдать предпочтение маслам в чистом виде — наносите их регулярно пару раз в неделю.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Откажитесь от фена и плойки

Утюжки, горячая сушка, ежедневная завивка плойкой — вы даже не представляете, как вашим волосам поможет небольшой перерыв. Попробуйте встать на час раньше и оставьте помытые волосы высыхать естественным путем. Вы сразу заметите разницу — волосы будут выглядеть живее и ярче, никакой безжизненной «соломы».

Обязательно наносите термозащиту

Если отказаться от горячих утюжков или фена — ну никак, обязательно купите средства для термозащиты волос. Это не поможет восстановить уже поврежденные волосы, зато создаст защитный барьер и не усугубит ситуацию.

Не заворачивайте полотенцем

Лучше выбирать мягкие полотенца с коротким ворсом — они лучше всего впитывают влагу и совершенно не травмируют волосы. Вместо того, чтобы делать тюрбан или агрессивно тереть только что вымытые волосы полотенцем, лишь слегка промокните их — этого будет достаточно.

Не спите с мокрой головой

Либо сушите волосы перед тем, как пойти спать, либо оставьте мытье головы на другое время — мокрые волоски более уязвимы и могут повредиться из-за трения о подушку. А еще наутро вас ждет неприятный сюрприз — скорее всего вы проснетесь со спутанными волосами и потратите на сборы еще больше времени.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Измените рацион

Фрукты, овощи и жирная рыба — вы и сами не заметите, как ваши волосы вернут себе блеск и упругость. Можете проконсультироваться со специалистом, которые подберет вам подходящий комплекс витаминов А и Е.

Правильно расчесывайте волосы

Ни в коем случае не расчесывайте мокрые волосы — так вы намеренно портите их. Подождите, пока они подсохнут, возьмите немного специального средства, которое облегчает расчесывание и начинайте вести гребешком снизу вверх: начните с кончиков и перемещайтесь к корням. Также возьмите за привычку расчесываться перед сном.

Меняйте постельное белье

Идеально волосы себя будут чувствовать на шелковых наволочках, поэтому попробуйте найти подходящую и начните спать на новом белье. Часто жесткие ткани и поверхности тоже травмируют структуру волосков и ломают их.

А в какие советы по быстрому возвращению длины волос верите вы?